Javier García-Obregón Lago y Eugenia Gil celebran su pedida de mano

Después de siete años de relación, Javier García-Obregón Lago -hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón- y su novia, Eugenia Gil Muñoz, se darán el 'sí quiero' el próximo 1 de mayo en la madrileña Iglesia de San Fermín de los Navarros. Contando las semanas para el día más especial de sus vidas, la enamorada pareja ha celebrado este sábado su pedida de mano acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. El lugar elegido para su fiesta de compromiso, un exclusivo restaurante con un precioso jardín en La Moraleja, urbanización a las afueras de la capital en la que reside la familia Obregón al completo. Y a pesar de que tanto Ana como sus hermanos Celia, Amalia y Juancho mantienen una estrecha relación con su sobrino Javier, no han asistido a su tradicional pedida de mano, llamando la atención la ausencia de toda su familia paterna en un evento tan señalado para el joven. Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, Javier sí estuvo acompañado en su pedida de mano por su madre, Paloma Lago -que no se dejó ver a las puerta del restaurante pero que tras su entrevista en 'Fiesta' confirmó que sí había estado y reveló que todo había ido "maravilloso"- y por su parte, Javier García Obregón, acompañado por su mujer, María Tevenet, y sus hijos pequeños: "Estoy súper orgulloso y súper feliz. Eugenia es una monada, encantadora" afirmaba con una gran sonrisa a su llegada a la fiesta. Una comida íntima para celebrar su compromiso a la que seguía una pequeña celebración con sus amigos más cercanos en la que no faltaron las flores, la música, la conversación y las risas mientras disfrutaban de la inolvidable velada en el jardín del restaurante. Un momento en el que por fin vimos a los novios, que para la ocasión lucieron looks a juego; Eugenia, elegantísima, un traje de pantalón en color rojo, y Javier, una corbata en el mismo tono que su prometida, con la que derrochó miradas y gestos de cariño durante toda la celebración.