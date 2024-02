Haley pierde ante la opción 'ninguno de los candidatos' en las primarias de Nevada en las que Trump no participaba

La candidata a las primarias del Partido Republicano Nikki Haley ha perdido ante la opción 'ninguno de los candidatos' en las primarias del Partido Republicano que se han celebrado este martes en el estado de Nevada, en una cita en la que no participaba el expresidente Donald Trump, ya que este tomará parte dentro de dos días en un caucus donde realmente se otorgarán los delegados. La opción más votada esta noche ha sido 'ninguno de los candidatos', con un 61 por ciento de los votos (29.600 papeletas), mientras que la exembajadora estadounidense ante la ONU ha recibido 32,4 por ciento del apoyo (15.700), según las proyecciones correspondientes al 61 por ciento del escrutinio. El exvicepresidente estadounidense Mike Pence, que anunció en octubre de 2023 que se retiraba de la carrera por falta de apoyos después de una campaña con la promesa de un 'liderazgo diferente tras criticar abiertamente a Trump, ha recibido el 4,2 por ciento de los votos (2.000). El senador republicano por Carolina del Sur Tim Scott, que también suspendió su campaña en noviembre, ha recabado el 1,3 por ciento de los votos (629). La portavoz de la campaña de Haley, Olivia Pérez-Cubas, ha reaccionado al resultado, afirmando que "nunca" les ha "molestado jugar un juego amañado a favor de Trump". "Estamos avanzando a todo vapor en Carolina del Sur y más allá", ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN. Antes de participar en las cita electoral, la directora de campaña, Betsy Ankney, explicó que participaban en las primarias en vez de en los caucus porque no iba a pagar "55.000 dólares a una entidad de Trump para participar en un proceso amañado a favor de Trump". "No hemos gastado ni un centavo ni un gramo de energía en Nevada", concluyó. Nevada es el primer estado de la costa oeste en elegir candidato y sus comicios han estado marcados por una confusa situación ante la celebración de unas primarias, que cuentan con la participación de Haley, y, apenas dos días después, un caucus, donde se otorgarán los delegados y en el que participa Trump, de forma que ambos candidatos ni siquiera compiten entre sí. Esta situación se debe a que una nueva ley estatal requirió organizar primarias en Nevada, pero el Partido Republicano estatal siguió adelante con su antiguo sistema de caucus de todos modos. Después de optar a las primarias, a Haley se le prohibió participar en la segunda cita. El calendario para la nominación del candidato del Partido Republicano incluye primarias con votación al uso con urnas, pero también caucus, en los que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas. En cualquier caso, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará a la formación en los comicios generales --este año tendrán lugar el 5 de noviembre--. El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).