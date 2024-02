Gabriela Guillén, indiferente a la retirada de televisión de Bertín Osborne: "Muy bien"

Gabriela Guillén retoma la normalidad tras su entrevista en '¡De viernes!'. Y lo hace sin ganas de responder a las críticas que ha recibido por sus últimas declaraciones, ya que varios colaboradores de televisión han puesto en duda su versión y la han acusado de mentir o de contar 'medias verdades' al hablar de su relación con Bertín Osborne. Y es que aunque la paraguaya asegura que le dijo al cantante que estaba embarazada justo después de descubrirlo -en abril-, y sostiene que rompieron en junio tras una pelea por el nombre de su hijo, se especula con que su historia de amor llegó a su fin cuando tras decidir que abortarían porque no querían ser padres, ella decidió seguir adelante con el embarazo sin contar con Bertín; y en junio, cuando se vieron por última vez en la famosa fiesta de 'El Turronero' ya habrían roto. Informaciones que Gabriela, muy seria, ha preferido no comentar, dejando en el aire qué le parece que le llamen mentirosa y se insista en que no cuenta toda la verdad sobre su relación con el cantante. Un Bertín que, al margen de su guerra mediática, se ha convertido en noticia después de anunciar este domingo en Alicante que está pensando en retirarse de la televisión y centrarse en la música porque está, literalmente, "hasta los huevos". Una sorprendente declaración de intenciones a la que la modelo ha reaccionado con indiferencia: "Me parece muy bien, gracias" ha sentenciado.