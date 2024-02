Francia rinde homenaje a las víctimas de los ataques de Hamás, "la mayor masacre antisemita del siglo"

Francia ha celebrado este miércoles una ceremonia nacional de homenaje a las 42 personas de nacionalidad gala que perdieron la vida por los atentados perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista Hamás, catalogados por el presidente francés, Emmanuel Macron, como "la mayor masacre antisemita del siglo". Macron, que ha recordado durante su discurso algunos de los atentados más mortíferos de la historia de Francia, ha prometido que el país "no olvidará jamás" a esas 42 víctimas, cuyos retratos han estado presentes en el acto organizado en el complejo de Los Inválidos. "No todos nacieron bajo el cielo de Francia, no todos murieron bajo el cielo de Francia, pero eran de Francia", ha dicho Macron, haciendo suyo el pésame de "68 millones de franceses enlutados" por el mayor atentado sufrido por Israel en su historia reciente. Macron también ha recordado durante su discurso que "tres vidas siguen aún prisioneras", en alusión a los rehenes franceses que aún continúan en manos de los milicianos islamistas en la Franja de Gaza, y ha prometido trabajar para lograr su liberación. El mandatario galo ha llamado a no "ceder" ante al mismo tiempo, al tiempo que ha abogado por combatir "el espíritu de revancha", bajo la premisa de que "todas las vidas valen". Así, ha apostado por trabajar "incansablemente" para "responder a las aspiraciones de paz y seguridad de todos en Oriente Próximo". Al acto han asistido las principales figuras políticas del país, incluidos también representantes de grupos de la oposición de todo el espectro político, desde la ultraderecha de Agrupación Nacional a la izquierda que representa La Francia Insumisa (LFI). Parte de las familias habían expresado su malestar precisamente por la presencia de miembros de LFI. El expresidente François Hollande, uno de los invitados, ha afirmado en declaraciones a Franceinfo que entendía las críticas de los familiares contra la formación izquierdista, "por su incapacidad para decir que Hamás es una organización terrorista".