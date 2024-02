En Galicia, comiendo cocido y con Mariano Rajoy. Así ha sido la primera despedida de soltero de Martínez-Almeida

A falta de dos meses para su esperado 'sí quiero', que se celebrará el próximo 6 de abril en la finca familiar de la abuela de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo y Moreno han disfrutado este fin de semana, a miles de kilómetros de distancia y con planes muy diferentes, sus primeras despedidas de solteros. La joven se ha ido a Milán con siete de sus mejores amigas y, como ha compartido en redes sociales Luisa Bergel -que también es íntima de Tamara Falcó e Íñigo Onieva- han sido unos días de lo más completos en los que la futura mujer del alcalde de Madrid, que se ha alojado en un exclusivo apartamento cercano al Duomo, ha compaginado a la perfección planes culturales con jornadas de compras y salidas para conocer la noche y la fiesta milanesa. Y, descubriendo una faceta hasta ahora desconocida en ella, no ha dudado en pasear por la ciudad con un sombrero de cowboy con la palabra 'bride' (novia), presumiendo de su lado más divertido. Y mientras Teresa disfrutaba de Milán con sus amigas, Martínez-Almeida ponía rumbo a Galicia para vivir a su vez su primera despedida de soltero. Aunque su fin de semana ha sido bastante diferente al de su prometida, ya que el político popular ha estado en A Coruña con antiguos compañeros de trabajo y 'colegas', en su mayoría abogados del Estado como él. Como ha revelado 'La crónica rosa' de EsRadio, el alcalde de Madrid se alojó en el hotel Finisterre -donde derrochó amabilidad con las personas que le reconocieron y no dudaron en pedirle una fotografía- y su despedida arrancó comiéndose un cocido en un conocido restaurante de la zona del puerto, antes de disfrutar de un tranquilo paseo por los céntricos jardines de Méndez Núñez. Nada más ha trascendido de su breve paso por A Coruña, que terminaba el domingo por la mañana, cuando Martínez-Almeida se trasladaba hasta la localidad pontevedresa de Lalín para, de nuevo, comerse otro cocido en la popular 'Feria del Cocido' junto a otros rostros del Partido Popular como Mariano Rajoy o el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Aprovechando la ocasión y su primera despedida de soltero para hacer campaña por su partido de cara a las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo 18 de febrero. Una despedida un tanto sobria y marcada por la tranquilidad que no será la única, ya que según el programa de Federico Jiménez Losantos tendrá otra mucho más castiza en Madrid en las próximas semanas: "Comerán callos en Casa Ciriaco".