El Rey Felipe llega en solitario al Palacio Real para su histórica sesión con Annie Leibovitz

El pasado 30 de enero, coincidiendo con el 56 cumpleaños del Rey Felipe VI, se confirmaba la noticia. La prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz, la preferida de las estrellas de Hollywood y por cuyo objetivo han pasado personalidades de la talla de la Reina Isabel II de Inglaterra, el Papa Francisco, John Lennon, Angelina Jolie o Bob Dylan, entre otros, sería la encargada de fotografiar a los Reyes Felipe y Letizia en una histórica sesión que pasará a formar parte de la colección de Retratos Reales del Banco de España. Unas imágenes muy especiales que además conmemoran el vigésimo aniversario de boda de los monarcas, y los 10 años que han pasado desde que don Felipe ascendió al trono tras la abdicación del Rey Juan Carlos en 2014. Aunque en un primer momento no trascendió la fecha en la que Annie Leibovitz viajaría a España para fotografiar a los Reyes en un lugar tan significativo como el Palacio Real, este mismo lunes se confirmaba que sería hoy, 7 de febrero -en la que los monarcas han despejado de compromisos oficiales sus respectivas agendas- cuando se produciría esta sesión fotográfica única. Un encuentro entre Don Felipe y Doña Letizia y la fotoperiodista más cotizada del momento al que rodea un gran hermetismo. De hecho, tanto su Majestad como Annie Leibovitz han optado por acceder al Palacio Real en coches con los cristales tintados para pasar desapercibidas. El Rey, sin embargo, ha llegado a la cita minutos antes de las 13.30 horas coduciendo su propio vehículo y sin la compañía de su mujer. Con gafas de sol, el rostro serio y un look informal -se cambiará de vestuario en el interior del Palacio- Don Felipe ha llegado a la histórica sesión de fotos sin hacer declaraciones a la prensa. Unos retratos muy especiales que pasarán a formar parte de la Colección de Retratos Reales del Banco de España y que todavía no se ha anunciado cuándo podremos ver.