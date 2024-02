El helicóptero de Piñera se desplomó a los pocos minutos de despegar, por causas aún desconocidas

El helicóptero en el que viajaba el martes el expresidente chileno Sebastián Piñera cayó a los pocos minutos de despegar sobre las aguas del lago Ranco con cuatro personas a bordo, si bien únicamente perdió la vida el antiguo mandatario. Las autoridades no han determinado aún las causas, a la espera de que avance la investigación. Piñera, de 74 años, había acudido a una comida en casa del empresario José Cox y pilotaba el helicóptero, que despegó cerca de las 15.30 (hora local). Junto a él viajaban su hermana Magdalena, su amigo y antiguo socio Ignacio Guerrero y el hijo de este último. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile ha informado de que, tras apenas "unos minutos de vuelo", el helicóptero, matrícula CC-PHP, se desplomó. De la aeronave lograron salir los tres pasajeros, que llegaron por sus propios medios hasta la orilla y sin daños relevantes. Los tres supervivientes fueron evacuados a un centro médico, mientras que el cuerpo de Piñera se hundió junto al helicóptero. Los buzos de los Bomberos lograron recuperar el cadáver a unos 40 metros de profundidad y ya ha sido trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Valdivia para realizar la autopsia. La Armada ha reconocido que las condiciones meteorológicas no eran especialmente buenas, dado que había chubascos en la zona, pero no ha concluido que el siniestro pueda deberse al mal tiempo. La Fiscalía Regional de Los Ríos ha abierto una investigación, dentro de la cual se enmarca la autopsia. De hecho, hasta que no hayan concluido estos trabajos forenses sobre el cadáver, la familia de Piñera no recibirá el cuerpo. El Gobierno organizará un funeral de Estado en memoria de quien fuese presidente de Chile durante dos mandatos, en una fecha aún por definir. "Fue un gran hombre, un hombre muy generoso y valiente", ha declarado su hermana Magdalena, superviviente del accidente, a su salida del centro médico donde se le realizó un primer examen, informa el diario chileno 'El Mercurio'. También otro de sus hermanos, José Miguel, le ha recordado en redes sociales como "un hombre ejemplar", lamentando el "gran vacío" que deja su muerte.