El alemán Boris Becker deja de entrenar "con efecto inmediato" al danés Holger Rune

El extenista alemán Boris Becker anunció este martes que dejará de entrenar "con efecto inmediato" a Holger Rune por "responsabilidades profesionales y privadas" incompatibles con el calendario del joven tenista danés, tras haber trabajado juntos menos de cuatro meses. "Dejaré el cargo de entrenador jefe de Holger Rune con efecto inmediato. Empezamos esta asociación con el objetivo inicial de llegar a las Finales ATP al final del año pasado; pero luego me di cuenta de que, para que esto fuera exitoso, necesitaría estar disponible para Holger mucho más de lo que puedo", dijo Becker en X (antiguo Twitter). "Debido a responsabilidades profesionales y privadas, ahora no puedo darle a Holger lo que necesita. Le deseo lo mejor y siempre seré su fan número uno. Realmente he apreciado este viaje juntos", concluyó en su mensaje el tricampeón alemán de Wimbledon. El alemán trabajaba con Rune oficialmente desde el 19 de octubre de 2023, a raíz de un bajón en su rendimiento. Aunque el danés mejoró su desempeño y se clasificó para esas Finales ATP, disputadas en Turín (Italia), fue eliminado en la fase de grupos. Becker había cosechado éxitos en el pasado como entrenador, cuando ayudó al serbio Novak Djokovic a ganar varios títulos entre 2013 y 2016. Sin embargo, su alianza con Rune no dio los frutos esperados, en un trabajo que era el primero para el alemán a nivel profesional desde su salida de prisión en diciembre de 2022. En la reciente gira australiana, Rune llegó a la final del torneo ATP 250 de Brisbane y posteriormente cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia, ante el francés Arthur Cazaux. Se ausentaron de todas esas citas tanto Becker como el técnico suizo Severin Luthi, que la semana pasada también rompió relaciones con Rune.