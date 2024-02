EEUU avisa a Hungría de que "la paciencia no es ilimitada" y le insta a ratificar el ingreso de Suecia en la OTAN

Estados Unidos ha avisado este miércoles a Hungría de que "la paciencia no es ilimitada" en lo que respecta a la adhesión de Suecia a la OTAN, instando a Budapest a tomar los pasos necesarios para completar en el futuro próximo la ratificación de Suecia, pendiente solo de la 'luz verde' de Hungría, para convertirse en el 32º aliado. Así se ha expresado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tras una reunión en los cuarteles generales de la OTAN en la que ha constatado el apoyo de todos los aliados a la entrada del país nórdico en la organización militar. "No voy a hacer amenazas particulares sobre los pasos que tomaríamos, pero por supuesto nuestra paciencia tampoco es ilimitada. Seguiremos viendo de cerca el caso y esperamos una resolución constructiva en el futuro más cercano", ha asegurado Sullivan en rueda de prensa desde Bruselas junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por su lado, el ex primer ministro noruego ha reiterado que Hungría le ha trasladado que la adhesión de Suecia a la OTAN se votará a finales de febrero, cuando el Parlamento húngaro retome la actividad. El partido gobernante en Hungría, Fidesz, boicoteó este lunes la sesión parlamentaria promovida por la oposición para tratar de concluir la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, asegurando que espera antes una reunión entre los primeros ministros de ambos países. Budapest invitó en enero al dirigente sueco, Ulf Kristersson, a visitar Budapest para avanzar en un proceso en el que sólo resta ya el visto bueno de Hungría, toda vez que los otros 31 países de la OTAN ya han concluido sus respectivos procesos nacionales. INSISTE EN QUE NO HAY PLAN 'B' A APROBAR LA AYUDA A UCRANIA Respecto al bloqueo en el Congreso estadounidense a la ayuda militar a Ucrania, por las desavenencias entre republicanos y demócratas, Sullivan ha insistido en que la Administración de Joe Biden no se plantea una alternativa para sacar adelante la partida y espera concitar el apoyo del partido opositor. "No nos enfocamos en un plan 'B', nos enfocamos en el plan 'A', en aprobar un paquete con apoyo de los dos partidos que aporte medios a Ucrania para defenderse efectivamente y les permita recuperar territorio ocupado por Rusia", ha señalado. El asesor de Seguridad Nacional estadounidense ha apuntado que hay un "significativo número" de voces republicanas que piden desbloquear la situación y aprobar la ayuda para Ucrania, insistiendo en que "la historia grabará los errores" que se cometan en este aspecto. "Intentamos llegar a un punto en el que el paquete sea aprobado por Cámara de Representantes y Senado y llegue a la mesa del presidente", ha afirmado. En todo momento, ha recalcado que "no hay alternativa" a que Washington mantenga su asistencia militar a Ucrania, ahondando en que el papel de Estados Unidos debe ser aportar suficiente munición de artillería y sistemas de defensas para que las tropas ucranianas combatan a las fuerzas rusas. "El tiempo es esencial, vamos a seguir enfocados en esto y pensamos que podemos y vamos a cumplir", ha zanjado.