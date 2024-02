EEUU asegura que los militares ucranianos son conscientes de que gastan munición "a un ritmo preocupante"

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que los militares ucranianos son conscientes de que están gastando munición "a un ritmo preocupante" y que están tomando "duras decisiones" sobre los proyectiles que van a utilizar en cada momento ante la escasez que pueden sufrir si el Congreso estadounidense no aprueba nuevos fondos de ayuda militar para Kiev. "Están utilizando sobre todo (misiles) de medio y largo alcance para la defensa aérea a un ritmo que les preocupa. Y los rusos se dan cuenta. Quiero decir, parte de la táctica aquí es lanzar fuego al cielo, sabiendo que los ucranianos van a tener que lanzar fuego de vuelta, y que no hay un flujo constante o fiable de respaldo para las capacidades de defensa aérea", ha declarado Kirby durante una rueda de prensa. "Sabemos a ciencia cierta que algunos de sus comandantes en el campo de batalla están tomando decisiones difíciles sobre cuántas municiones van a disparar en un día determinado contra un objetivo determinado y cuántas tienen que guardar. (...) Así que están en una posición difícil", ha añadido el portavoz. En ese sentido, ha confirmado que, en el campo de batalla, las tropas ucranianas están experimentando una pérdida de ciertos tipos de munición en unos meses de invierno en los que, a pesar de la falta de avances de ambos bandos, los combates no se han detenido. Los nuevos fondos de ayuda militar para Ucrania están bloqueados en el Congreso de Estados Unidos por la negativa del Partido Republicano a votar a favor hasta que no vayan acompañados de un aumento de presupuesto para la seguridad fronteriza que ellos consideren suficiente.