Davidovich, en Marsella, Carballés y Zapata, en Córdoba, y Sorribes y Bucsa, en Abu Dabi, superan sus debuts

Alejandro Davidovich, en el torneo de Marsella (Francia), puntuable para la ATP y que se disputa en pista cubierta, Roberto Carballés y Bernabé Zapata, en el de Córdoba (Argentina) sobre tierra batida, y Sara Sorribes y Cristina Bucsa, en Abu Dabi, cita de la WTA en pista dura al aire libre, superaron este martes sus respectivos estrenos. El jugador malagueño, quinto favorito en la ciudad marsellesa, tuvo u duro debut ante el local Gregoire Barrere, que se fue más allá de las dos horas de duración y donde tuvo que remontar para imponerse en tres sets por 4-6, 6-4, 6-4. El tenista andaluz, en su primer partido desde su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia, se vio por debajo en el marcador tras perder su saque para ceder el primer parcial, pero ya no volvió a cederlo más en el resto de partido y eso le sirvió para sacar el máximo partido a sus dos 'breaks', uno en cada manga restante, y pasar a la segunda ronda. Además, en la arcilla roja de Córdoba, Roberto Carballés y Bernabé Zapata también avanzaron a la segunda ronda y ambos tras ceder el primer set. El jugador tinerfeño, octavo favorito, superó al argentino Mariano Navone, invitado por la organización, por 3-6, 6-3, 6-3 tras más de dos horas y 40 minutos de partido y ahora se medirá al también argentino Facundo Bagnis. Por su parte, el tenista valenciano dejó fuera al chileno Cristian Garín, que se tuvo que retirar en el tercer parcial con 3-0 abajo y cuando había ganado claramente el primero por 6-1, pero había cedido en el 'tie-break' del segundo en el que el español tuvo que levantar una rotura de desventaja y dos bolas de partido antes de alcanzar la 'muerte súbita'. Zapata se cruzará con el argentino Tomás Martín Etcheverry, tercer favorito. Las otras alegrías vinieron en el torneo WTA de Abu Dabi donde Sara Sorribes y Cristina Bucsa superaron sus respectivos estrenos, con mención especial para la castellonense, que eliminó a la checa Linda Noskova, cuartofinalista del pasado Abierto de Australia. La española necesitó más de dos horas para deshacerse de la centroeuropea en tres sets por 6-3, 3-6, 6-3 en un encuentro donde estuvo bastante sólida con su servicio, que sólo perdió en dos ocasiones. Sorribes se medirá ahora a otra checa, Barbora Krejcikova, cuarta favorita. Cristina Bucsa, por su parte, no desperdició su condición de 'lucky loser' y superó la primera ronda al batir a la china Wang Xin por 5-7, 6-0, 6-3 y citarse en los octavos de final con la británica Heather Watson, jugadora de la previa. En cambio, no tuvo tanta suerte la gerundense Marina Bassols, eliminada en el torneo de Cluj-Napoca (Rumanía), que se disputa en pista dura cubierta, por la tenista local Jacqueline Cristian por 6-3, 6-2. Además, Pedro Martínez se retiró antes de su duelo en Dallas (Estados Unidos) ante el japonés Yoshihito Nishioka.