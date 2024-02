Chenoa, completamente irreconocible, da la callada a sus polémicas declaraciones sobre su ruptura con Álex González

En el punto de mira desde que el pasado mes de octubre se confirmó su separación de Miguel Sánchez Encinas tras año y medio de matrimonio, y a pesar de que ha dejado claro una y otra vez que no quiere hablar de su vida privada, Chenoa continúa dejándonos titulares tan polémicos como sorprendentes. Tras sincerarse hace unos días en 'El país' y confesar que no "encuentra explicación" a que la prensa le siga preguntando por David Bisbal 20 años después de su ruptura, ahora ha hablado en 'Europa FM' del motivo por los que se acabó su relación con Álex González tras un año de amor: "Los Goya rompieron mi relación con una pesona. Estábamos posando en la alfombra roja y la prensa empezó 'no, solo ella, solo ella' y yo les dije, 'pero, si el nominado es él'. Esas cosas no se gestionan bien, yo lo entiendo. Desde entonces, no me han vuelto a invitar a los Goya" ha revelado entre risas. Y aunque no ha dado ningún nombre, no hace falta, ya que la única ocasión en la que Chenoa acudió a los premios más importantes del cine español con pareja fue en 2006, cuando Álex estaba nominado a 'mejor actor revelación' por 'Segundo asalto' y su presencia en la gala con la triunfita causó una gran expectación. Unas declaraciones a las que el protagonista de 'El príncipe' ha quitado hierro en la inauguración de su nuevo restaurante, 'Rhudo', asegurando que si Chenoa no le ha nombrado no lo habrá dicho por él. "Laura es muy discreta y me extraña que 19 años después hable de algo así. Seguro que no soy yo" ha apuntado con una sonrisa. Como no podía ser de otra manera, hemos preguntado directamente a la cantante si era de Álex González de quien hablaba en sus comentadísimas declaraciones, aunque parece que nos vamos a quedar con la duda. Y es que demostrando su 'fobia' a las cámaras y haciendo lo imposible para pasar desapercibida -algo que no ha conseguido- Chenoa ha llegado a Madrid completamente irreconocible. Gorra, mascarilla y maxi auriculares que no dejaban ver ni un centímetro de su rostro, y la cabeza mirando al suelo en todo momento mientras, apretando el paso, iba a la búsqueda de un taxi sin aclarar si la ruptura por los Goya de la que ha hablado se refiere a Álex ni por qué ha decidido contar este episodio ahora que su vida privada está en el punto de mira por su separación de Miguel Sánchez.