Barça y Athletic Club eligen caminos opuestos a las semifinales de Copa de la Reina

El Barça fulminó (8-0) al Sevilla este miércoles para avanzar con autoridad a la ronda de semifinales de la Copa de la Reina, mientras que el Athletic Club superó con mucho suspense en la tanda de penaltis al Costa Adeje Tenerife. El cuadro azulgrana mostró su favoritismo y hambre en un título con cuentas pendientes, ya que el año pasado fue eliminado por alineación indebida en octavos de final. El Johann Cruyff disfrutó a costa de un Sevilla que se llevó el mismo correctivo que en Liga F. El Barça endosó un 8-0 a las andaluzas igual que hace tres meses en la competición doméstica. La reacción del Sevilla desde entonces, que no conocía la derrota, murió ante un Barça serio y tremendamente efectivo ya en el primer tiempo. Dos goles de Salma Paralluelo, Aitana Bonmatí, otros dos de Mariona y Graham sentenciaron el billete catalán a la 'Final Four'. En el segundo tiempo, Aitana y Ari Arias redondearon la noche del reciente campeón de la Supercopa, un Barça que acercó otro título. Mientras, en el otro cruce celebrado este miércoles, el camino al sorteo del viernes fue bien distinto. El Athletic sufrió de lo lindo ante un Adeje que dio mucha guerra en Lezama, igualado el encuentro como hace dos semanas en Liga en suelo canario. Las tinerfeñas, semifinalista en 2022, reaccionaron al tanto a los 10 minutos de Elexpuru con el 1-1 de Patri Gavira. Ambos equipos tuvieron sus ocasiones para llevarse el encuentro, más claras en las canarias que en un Athletic que tiró de orgullo y buscó el peligro desde fuera del área. Así murió la prórroga, con un último disparo local antes de una agónica tanda de penaltis. Ahí, la meta brasileña del Tenerife Aline Reis detuvo dos lanzamientos para empezar, pero el segundo se lo mandó repetir la colegiada por no tener los pies en su sitio. No pareció así o al menos la duda será razonable sin VAR para comprobarlo, pero el equipo canario mantuvo la delantera en la tanda hasta el 7-6 final que convirtió Irene Oguiza.