Alma Bollo y su novio Miguel: las imágenes que pasaron desapercibidas

Esta tarde hemos sabido gracias a la revista Semana que Alma Cortés Bollo está embarazada por segunda vez y, minutos más tarde, Miguel Frigenti ha informado desde el plató de 'Así es la vida' que la "está todo bien y ella está muy feliz. Ella no se lo quería decir a sus abuelos porque quería asegurarse porque ellos son mayores y no quería ilusionarlos antes de tiempo. Ahora mismo está de 2 meses y medio, tres meses". Tras este bombazo informativo por el que la familia de Raquel Bollo vuelve a estar en el foco mediático, muchas han sido las preguntas que han surgido en redes sociales sobre quién es la pareja de la influencer. Pues bien, hasta ahora, desconocíamos quién ha enamorado a Alma, pero la revista Lecturas ha publicado algunos datos que nos han hecho conocer un poquito más a este joven discreto que vive al lado de ella. Se llama Miguel, ha estudiado Derecho -como Alma- y llevan juntos desde, como mínimo, su paso por 'Supervivientes'. Queriendo estar siempre en un segundo plano y no pertenecer al mundo mediático, el susodicho se dejó ver en varias ocasiones al lado de su chica, pero nunca quiso acaparar las cámaras. Tras el paso de su novia por Honduras, ambos pasearon por Madrid junto a más amigos y por aquel entonces las imágenes pasaron desapercibidas, pero ahora sabemos que el joven de pelo largo que acompañaba a Alma es el amor de su vida y, ahora, el futuro padre de su segundo hijo. Y es que en alguna ocasión la hija de Raquel Bollo ha hablado en redes de él, asegurando que no han publicado ninguna imagen juntos porque no quiere que nadie le conozca porque no se quiere exponer ante la opinión pública. De ahí a la discreción que lleva la pareja públicamente. En estas imágenes podemos ver como Miguel aprovechaba el tiempo junto a su chica después de su paso por 'Supervivientes' y la buena relación que tiene con la hija de esta, Jimena, a quien no dudaba en abrazar y coger en brazo durante el paseo por la capital.