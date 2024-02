Simeone: "La plantilla está respondiendo, eso es ser un equipo y hace que el juego mejore"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó este martes que cualquier jugador de la plantilla rojiblanca "está respondiendo", por lo que son "un equipo", lo que hace que "todas las otras situaciones que van en torno al juego mejoran". "Los chicos están trabajando muy bien, me pone muy contento que cada vez que necesitamos a cualquiera de la plantilla, respondan como hay que responder y eso es ser un equipo. A partir de ser un equipo, todas las otras situaciones que van en torno del juego mejoran, sin lugar a dudas", destacó el argentino en la previa del encuentro de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic Club de este miércoles (21.30). El técnico comentó que buscan llevar "adelante el partido", sabiendo que juegan "contra un rival importante" que "tiene mucha velocidad, mucha presión y una gran gestión de su entrenador". "Me gusta cómo juega el rival y a partir de ahí esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", deseó. "Los dos equipos llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de competir y, sin lugar a dudas, será un partido bonito. Mañana espero un ambiente enorme en nuestro estadio. Necesitamos más que nunca a nuestra gente, porque se los siente cuando están. El equipo con ellos tiene otro paso, otra energía y ojalá podamos tener una noche importante con nuestra afición", recalcó. El entrenador argentino tiene claro que "los dos Williams son muy importantes para su equipo", Iñaki "desde su experiencia" y Nico "desde su juventud". "Seguramente jugarán los dos mañana, más allá de esa molestia que pueda llegar a tener Nico", auguró el argentino. Centrándose en su equipo, Simeone elogió a Marcos Llorente y su actuación, con gol, en el Santiago Bernabéu. "El otro día empezó de carrilero, siguió de lateral, pasó de banda y terminó de medio centro. Le faltó de delantero porque también me gusta. Es un jugador importante, siempre está para lo que el equipo necesita. Necesitamos jugadores con esa esencia", afirmó. Además, ve compatibilidad entre Memphis Depay y Álvaro Morata. "Es posible que puedan jugar juntos. Ya lo han hecho un rato aunque no los dos como titular. Creo que lo mejor que le está pasando a Memphis es que está teniendo regularidad y eso es lo que necesitamos", añadió. "Morata viene haciendo una temporada extraordinaria siendo muy importante para el equipo y jugando una cantidad enorme de partidos. Memphis ahora está entrando en la línea donde lo necesitamos y toma la importancia por la cual pensamos en él. Ahora lo necesitamos 60, 20, 90 minutos, lo que el entrenador decida", dijo sobre el ariete español. En cuanto a los diversos cambios de formación que realizó el entrenador en el pasado encuentro ante el Real Madrid, Simeone recalcó que van a seguir en "la misma línea de jugar con cinco". "Creo que eso lo podemos variar según la posición de uno de los carrileros, pero el equipo está trabajando bien de esa manera y seguramente seguiremos igual", puntualizó.