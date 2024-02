Segundo día del juicio por agresión sexual de Dani Alves: su familia, Joana Sanz y Bruno Brasil acuden a declarar

El segundo día de juicio en el caso de Dani Alves ha comenzado con la llegada de diversos protagonistas a la Audiencia Provincial de Barcelona. Entre ellos se encuentran familiares del ex futbolista, abogados de ambas partes y testigos llamados a declarar en este caso que ha captado la atención nacional e internacional. La modelo Joana Sanz y esposa del deportista, se ha enfrentado a uno de los momentos más difíciles del prolongado proceso judicial que rodea a su marido. Desde que el futbolista fue acusado de agresión sexual por un incidente presuntamente ocurrido en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022, la vida de la pareja ha cambiado por completo. La acusación contra Alves implica una condena potencial de entre 9 y 12 años de prisión por agresión sexual contra una joven de 23 años. Desde su ingreso en prisión preventiva en enero de 2023, el ex futbolista ha estado esperando el resultado del proceso judicial. El caso ha puesto tanto a la modelo como a la familia en una difícil posición, ya que se enfrentan al desafío emocional de testificar en un asunto tan delicado. A pesar de no estar directamente implicados en el incidente, su vínculo con el futbolista les coloca en el centro de atención de los medios y del proceso legal en curso. El equipo de Europa Press ha podido ver como Joana llegaba a declarar junto a dos guardaespaldas. La modelo se ha bajado de una furgoneta con los cristales tintados que le ha dejado en la misma puerta, por lo que tan solo se ha podido ver el discreto outfit de la tinerfeña, quien ha optado por un total look negro con taconazos y pelo recogido. Por otro lado, Dona Lucía y Ney Alves, madre y hermano de Dani Alves, llegaron a la Audiencia en un taxi acompañados de su defensa, Graciela Queiroz. Las imágenes capturaron la solemnidad en el rostro de la familia mientras se dirigían hacia el edificio judicial. El amigo íntimo del exjugador del FC Barcelona, Bruno Brasil, también se presentó en la Audiencia para testificar. Al ser cuestionado sobre si había sido él quien invitó a la presunta víctima y sus amigas a la mesa en la discoteca, Brasil no ha preferido no hacer comentarios a los medios de comunicación presentes. Esther García, abogada de la presunta víctima, hizo su entrada sin detenerse a hablar con la prensa, acompañada por un hombre y una mujer y cargando una maleta. Igualmente, las abogadas de Dani Alves, Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, también llegaron a la Audiencia, preparadas para defender los intereses de su cliente en esta nueva jornada judicial. Finalmente, el director de la discoteca Sutton, Robert Massanet, ha sido otro de los testigos llamados a declarar en esta segunda sesión del juicio. El empresario llegó al lugar en solitario, mostrando un rostro serio mientras se dirigía hacia la sala donde daría su testimonio. Con la presencia de todos estos protagonistas, el segundo día de juicio promete ser igualmente intenso y revelador en el caso que mantiene en vilo a la opinión pública.