Rodrigo: "A mí me llenan los títulos colectivos"

Londres, 6 feb (EFE).- Rodrigo Hernández (Madrid, 1996) no fue incluido hace un par de semanas en el once ideal de la FIFA la temporada pasada, ni tampoco estuvo entre los tres candidatos a ganar el premio a mejor jugador. Una sorpresa, después de que el español, el mejor pivote del mundo, ganara el triplete con el Manchester City, marcando incluso el tanto de la victoria en la Champions League en Estambul contra el Inter de Milán.

"Sinceramente, no pienso mucho en esas cosas. No estoy pendiente", dice a EFE el madrileño después de ganar al Brentford en Premier League y cumplir un año entero sin perder con el City.

Pregunta: Era un partido importante por el pinchazo del Liverpool y lo han sacado adelante, no sin sufrir.

Respuesta: Personalmente, era mi primer partido que juego aquí, en el campo del Brentford. Por unas cosas y por otras, no pude jugar antes, pero bueno, ya sabemos, el año pasado nos ganaron las dos veces. Es un equipo muy difícil de meterle mano. Además, creo que aprovechan muy bien sus herramientas, sus armas.

Es uno de esos encuentros en los que hay que tener mucha paciencia, madurar bien el partido y hemos concedido ese primer gol que siempre lo pone todo mucho más cuesta arriba, pero bueno la reacción del equipo ha sido muy buena y yo creo que la clave ha sido el empate al final de la primera parte.

P: ¿Qué se puede hacer cuando un portero (Martin Flekken) les hace nueve paradas en una sola parte?

R: Su portero ha hecho un grandísimo partido. Se lo he dicho al final, creo que les ha mantenido vivos, sobre todo el final de la primera parte, pero ya te digo que ese gol ha sido clave en el último suspiro nos ha dado esa tranquilidad, que creo que no estaba faltando un poco.

Quizás por un poco desesperación, de intentarlo y que su portero tuviese buenas actuaciones y sabiendo que es un equipo que no es fácil de meter mano por cómo se planta.

P: ¿Cómo les ha sentado la vuelta al equipo de Kevin de Bruyne después de cuatro meses de ausencia?

R: Siempre sabemos que Kevin te da ese último pase, esa brillantez que necesitamos para abrir, sobre todo defensas tan replegadas como la de hoy. Evidentemente que necesita más rodaje, un poquito más porque es verdad que aparte de estos pases necesitamos más posesiones largas y menos pérdidas. Es un jugador diferencial y cuando coja más ritmo nos ayudará mucho más todavía.

P: ¿Se puede parar a este Manchester City cuando están todos sanos?

R: Está claro que cuando somos más fuertes es cuando estamos todos. Evidentemente, dos jugadores tan diferenciales como son Erling y Kevin, pues si no están el equipo lo va a acusar, ¿no? Pero bueno, creo que hemos demostrado todos estos meses cómo funciona el equipo también. Hay grandísimos jugadores que han dado un paso adelante y por ejemplo, Foden está en un grandísimo estado de forma, lo lleva demostrando muchos años y hoy ha estado inmenso.

P: El año pasado no estuvo en el partido contra el Brentford y hoy se cumple un año del último partido que perdió usted estando en el campo.

R: Hace poco leí que llevaba no sé cuántos meses o partidos. Creo que 45 o por ahí, bueno. La verdad que es algo remarcable, Contento, sobre todo por lo que significa para el equipo no perder durante un año. En ese sentido, solo me hace querer seguir.

P: Esto evidencia su importancia en el equipo.

R: Siempre intento dar lo mejor de mí cada vez que estoy. Este es un club en el que evidentemente vas a perder pocas veces a lo largo del año. Pero es cierto que si hay una de las cosas de la que más orgulloso me siento es de haber crecido en esa faceta, de entender cuál es el rol y dónde creo que puedo ayudar más al equipo. En eso y en la labor de contención, de limitar al máximo las armas del rival. Y eso hace que concedamos pocas derrotas, por así decirlo.

Creo que ese es mi objetivo principal. A partir de ahí, ya sabemos la calidad que tenemos de equipo de tres cuartos para delante y la calidad diferencial.

P: Han pasado ya un par de semanas, pero me acordaba ahora mismo, de que no le incluyeron en el mejor once de la FIFA en los The Best ni estuvo entre los tres mejores del año.

R: Yo lo he dicho muchas veces: creo que los premios individuales son cosas que los jugadores no podemos controlar. Si te soy sincero, no es una cosa en la que piense mucho. Soy un jugador que le llenan los triunfos y los títulos colectivos y todo lo que venga después, bienvenido. No estoy pendiente de a ver si estoy en el once o no estoy en el once. Ya hay gente que lo valora y yo a lo mío, que luego la gente valore o sepa valorar lo que uno es capaz de hacer. Evidentemente que el año pasado para mí fue un año inmejorable, increíble y he estado en muchos onces, en este no me tocó, pero nada a seguir.

P: ¿Y Leo Messi por delante de Haaland?

R: Es una cosa que sorprendió a todos, pero es que es lo que te digo. Al final hay tantas cosas detrás que no controlamos y no sabemos que al final poco te puedo decir desde aquí. Yo creo que lo que sí que te puedo decir es como jugador, particularmente lo que me llena son los títulos y el resto viene ahí. EFE

