Roblox usa un modelo multilingüe para traducir en tiempo real los chats en 16 idiomas

Roblox ha incorporado a su plataforma la traducción en tiempo real de los chats, que está disponible desde este lunes para 16 idiomas, lo que permitirá a usuarios de distintos países con lenguas diferentes comunicarse sin problemas entre ellos. La compañía tecnológica ha desarrollado un modelo multilingüe personalizado que traduce directamente las conversaciones que se realizan en cualquiera de los 16 idiomas que actualmente soporta, entre los que se incluye el español. Esta traducción es automática, de tal forma que los usuarios van a ver las respuestas en el chat de su interlocutor en el mismo idioma en el que escriben, para que la conversación fluya. Se muestran "en tiempo real y con una latencia de aproximadamente 100 milisegundos", como apuntan desde Roblox en un comunicado en su blog. Esto es, una persona que chatea en francés y otra en tailandés no notarán el idioma de la otra, ya que todas las respuestas las recibirán, de manera casi instantánea, en el idioma en el que están escribiendo. Roblox también señala que su modelo es capaz de traducir en una mezcla de idiomas, con solo entre dos, aunque en este caso puede que la precisión no sea tan alta. No obstante, están trabajando en este aspecto, y para ello facilitarán a los usuarios unas herramientas con las que podrán compartir su experiencia con la traducción.