Ribera sobre llevar agua en barco también a Andalucia como plantea Moreno: "Puede ser algo parecido"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no descarta llevar agua en barco también a Andalucía como ha planteado el presidente andaluz Juanma Moreno, con quien tiene previsto mantener contactos este mes para abordar la situación en esta comunidad. Ribera ha precisado que la situación andaluza es distinta a la de Cataluña, donde la demanda de agua está muy concentrada en la zona de Barcelona, aunque ha apuntado que una opción puede ser la del transporte por barco. "Hay que ver cuáles son las alternativas y obviamente una de ellas puede ser algo parecido a esto", ha reconocido Ribera en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. "El viernes pasado hable con el presidente Moreno Bonilla y quedamos en que tendrían que ir perfilando con mucha más precisión cuáles son las alternativas para cada uno de los emplazamientos que puedan tener riesgo y sobre esa base hablaremos la próxima semana o la siguiente", ha explicado la ministra. Según ha precisado Ribera, uno de los aspectos a estudiar es "de donde puede proceder el agua que se pueda llevar en barco a los puertos de las ciudades y áreas metropolitanas y ha lamentado en la situación actual la paralización en 2012 de la desaladora prevista para el abastecimiento de la zona de Málaga y Fuengiroa. "Recordamos con cierta tristeza que hubo planificada una desaladora, que fue descartada en el momento en que se decidió frenar todo el programa de desalación y ahora nos hubiera venido muy bien", ha argumentado la vicepresidenta. LOS BARCOS NO SON UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE Respecto a la solución de transportar agua en barco desde Sagunto a Cataluña, Ribera ha vuelto a reconocer que no es "sostenible en el tiempo". "Obviamente, un transporte en barco de estas características no es la solución ideal", ha admitido Ribera quien ha reconocido que es necesario "hacer una estimación realista" y ver "cómo pueden evolucionar los episodios de sequía que pueden ser recurrentes". Aunque, en tanto esto no ocurra, ha admitido la ministra, debe haber "un plan B", ver "qué ocurre inmediatamente y cómo garantizar el abastecimiento al área metropolitana de Barcelona": "Afortunadamente hay una desaladora con un potencial importante si funciona a pleno rendimiento, dado que hoy está aproximadamente al 15% de su capacidad". Respecto a la posibilidad de estudiar un trasvase del Ebro, Ribera ha recordado que "en términos formales no ha llegado nunca esa petición" al Ministerio y ha asegurado que "en principio", no es una de las opciones "que se haya o se esté barajando". "Pensemos que puntualmente tendremos que hacer lo que corresponda, pero esto no lo ha planteado nadie", ha insistido Ribera quien ha precisado, además, que la planificación de las cuencas de los ríos "ofrece una visión realista de cuáles son las capacidades de uso del agua para un determinado río".