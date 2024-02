(Previa) El derbi Atlético-Real marca los cuartos de final de la Copa de la Reina

El derbi que disputarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid centra la atención de los cuartos de final de la Copa de la Reina 2023-2024, que arrancan este miércoles a partido único y donde los ganadores se clasificarán para la 'Final a Cuatro'. El conjunto colchonero y el merengue se miden este jueves (21.00 horas) en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares en lo que es la reedición de la última final del torneo que coronó al primero como campeón tras una apasionante final en Butarque (Leganés), decidida en los penaltis y pese a que las madridistas dominaban 2-0 en el minuto 88. Ahora, el premio no es tan suculento como un título, pero sí da el billete para quedarse a tan sólo dos encuentros de poder levantarlo, y este nuevo derbi se presenta igualado pese a que ambos equipos lleguen con sensaciones diferentes tras el pasado fin de semana. Además, la semana que viene se volverán a ver las caras, en el partido aplazado de la Liga F por la disputa de ambos de la Supercopa de España y que puede ser clave para la pelea por la Liga de Campeones del año que viene. En este sentido, el Atlético afronta algo más 'tocado' en lo anímico este cuarto de final después de caer en casa ante un rival directo como el Levante UD, el mismo que le dejó sin final de la Supercopa unas semas antes en un 2024 donde las rojiblancas no parecen estar tan finas y sin poder ganar sus últimos tres partidos ya que también se dejaron puntos en su visita al Levante Las Planas (1-1). Este revés ante las 'granotas' descolgó al equipo de Manolo Cano a seis puntos de un Real Madrid que sigue un tanto irregular. Así, aunque en la Liga F ha ganados sus tres choques de este año, entre ellos el último con un demoledor 7-1 al Valencia, también ha dejado dudas en su clara derrota en la Supercopa ante el FC Barcelona (4-0) y en su despedida de la Champions en casa ante el BC Hacken sueco (0-1). Ahora, en un partido sin margen para el error y sin red, el Atlético intentará imponer su condición de local y frente al que necesitará que vuelva la inspiración ofensiva que lideraba una Sheila Guijarro que no ha visto puerta en sus tres últimos partidos jugados. Enfrente, un Real Madrid que necesitará elevar su nivel defensivo, pero que parece que arriba está encontrando más soluciones con el buen momento de la danesa Caroline Moeller, que viene de firmar un 'triplete' el pasado sábado. EL BARÇA, FAVORITO ANTE EL SEVILLA Por su parte, el favorito al título, el FC Barcelona, querrá sellar su pase sin problemas a la 'Final a Cuatro' de una Copa de la Reina que fue un revés la temporada pasada cuando fue eliminado por alineación indebida de Geyse Ferreira en los octavos ante Osasuna. Ahora, el sólido líder de la Liga F, que sólo se ha dejado una victoria esta campaña en su empate de la semana pasada en Champions ante el Benfica (4-4), intentará evitar la sorpresa en su atractivo duelo ante el Sevilla, que visita este martes (19.30) el Johann Cruyff. El conjunto blaugrana está invicto en su feudo, pero no se debe fiar de un equipo sevillista que está con buenas sensaciones ya que no ha perdido en sus últimos diez partidos entre todas las competiciones, una racha que empezó precisamente tras caer 8-0 en el estadio de su rival. Además, también habrá otro cuarto de final de nivel entre el Levante UD y la Real Sociedad, que se medirán el jueves (19.00) en la Ciudad Deportiva de Buñol en un duelo aparentemente muy igualado e inédito en la competición. Las 'granotas', reforzadas por su victoria ante el Atlético, apelarán a su fortaleza en casa, donde están invictas, ante un rival en buen momento, que llevan ocho encuentros sin perder y que tienen el peligro del dúo atacante que forman Sanni Franssi y Synne Jensen. Finalmente, esta ronda de cuartos de final se completa con el partido entre el Athletic Club y el Costa Adeje Tenerife, que se cruzarán este miércoles en Lezama (18.30) en otra eliminatoria igualada. Las 'leonas' intentarán aprovechar su condición de locales para repetir presencia en la 'F4' ante un equipo tinerfeño que fue semifinalista en 2022. Los dos equipos jugaron en Liga F hace dos semanas, en suelo canario, con empate a un gol.