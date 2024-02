Meta extiende a más países e idiomas el servicio que ayuda a eliminar de internet las imágenes íntimas de menores

Meta ha anunciado las nuevas medidas con las que busca apoyar a los usuarios menores de sus redes sociales que son víctimas del delito conocido como sextorsión, tanto para que encuentren los recursos que necesitan como para eliminar las imágenes y los vídeos de Internet. La sextorsión, el chantaje que utiliza imágenes o vídeos de desnudos o de carácter sexual para presionar y obtener algo de la víctima, no es ajena a los adolescentes, quienes, desde este martes, encontrarán en Meta una nueva guía que les ayudará a "recuperar el control" de la situación si alguien les está chantajeando. Esta guía se encuentra dentro del Centro de Seguridad, como ha explicado Meta en su blog, y se dirige también a los padres o tutores y profesores, para que sepan cómo apoyar al menor víctima de este delito. De manera complementaria, Instagram mostrará advertencias a los adolescentes si detecta que están en contacto con una persona que tiene un comportamiento sospechoso. Se trata de un mensaje informativo, que recuerda las acciones que pueden realizar en caso de que su interlocutor les moleste, como negarse a enviar fotografías íntimas si se solicitan y denunciar el perfil. Las cuentas de usuarios adolescentes tiene por defecto la configuración de privacidad activada, que impide que los adultos mayores de 19 años puedan contactar con ellos a través de mensajes directos y que oculta la lista de sus seguidores y de las cuentas que siguen. Asimismo, y en caso de que una imagen íntima compartida por un adolescente haya acabado distribuyéndose en línea, Meta ha extendido a más países y a 25 idiomas la plataforma 'Take it Down', que ayuda a eliminarla. En concreto, esta plataforma ofrece recursos de apoyo, pero también es un servicio para eliminar fotografías y vídeos que muestren al menor desnudo total o parcialmente o sean sexualmente explícitos si se realizaron cuando tenía menos de 18 años.