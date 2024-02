Mari Ángeles Grajal, sobrepasada, estalla ante las cámaras: "Os voy a denunciar por acoso"

Tras su tenso cruce de declaraciones en las últimas semanas sobre el reparto de la herencia de Jaime Ostos -fallecido en enero de 2022 en Colombia- Gabriela y Jacobo Ostos se han visto por fin las caras en el plató de '¡De Viernes!'; y, lejos de acercar posturas, han protagonizado un tenso enfrentamiento en el que si algo ha quedado claro es que no quieren saber nada el uno del otro. Y, es innegable, una de las protagonistas de esta guerra familiar sin cuartel es Mari Ángeles Grajal, viuda del torero y a la que los hijos del primer matrimonio de Ostos -con Consuelo Alcalá- responsabilizan en parte de su nula relación con Jacobo. No es el único frente abierto para la doctora, que tras desmentir los rumores de boda con José Gandía y asegurar que no tiene novio ni ganas de enamorarse -a pesar de que lleva un año de con el empresario andaluz- este domingo ha tenido un accidente con el coche al confundir el acelerador con el freno en un parquing cercano a su consulta, llegando a chocarse con un muro que habría dejado destrozado, a pesar de que ella habría salido ilesa. Un susto tras el que ha reaparecido visiblemente nerviosa y amenazando a la prensa con emprender acciones legales por las preguntas sobre cómo ha vivido el enfrentamiento entre Jacobo y su hermana Gabriela Ostos: "Os voy a denunciar a la policía porque esto es un acoso, se llama acoso. Llevo dos meses por favor" ha estallado, dejando en el aire cómo se encuentra tras el accidente y qué le han parecido las duras acusaciones que ha hecho en televisión la hija de Jaime Ostos contra ella y contra su hijo. Visiblemente indignada, Mari Ángeles tampoco se ha pronunciado sobre la información de que su mansión familiar en Villaviciosa de Odón pertenece ahora a la hija del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiangg, Anita Mbasongo y a su marido Tito Garriga, uno de los hombres fuertes del régimen.