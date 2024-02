Mari Ángeles Grajal se pronuncia tras su accidente de coche: "¿Tú no te has dado nunca con una columna? Pues ya está"

Tras semanas en el foco mediático por los problemas que ha generado la herencia de su marido fallecido, Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal ha protagonizado nuevos titulares a raíz de un reciente y pequeño percance de tráfico que experimentó al confundir el freno con el acelerador llegando a chocar con un muro que habría dejado destrozado, a pesar de que ella habría salido ilesa. Un susto tras el que ha reaparecido visiblemente nerviosa y amenazando a la prensa con emprender acciones legales por las preguntas sobre cómo ha vivido el enfrentamiento entre Jacobo y su hermana Gabriela Ostos. Ante las preguntas sobre el incidente, la doctora ha respondido con desenfado: "¿Tú no te has dado nunca con una columna? Pues ya está. Es que de verdad". Sin embargo, ante los rumores sobre si sabía que la hija de Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial, era la compradora de la vivienda que compartía con Ostos, la viuda del torero no ha querido pronunciarse. En este aspecto, la respuesta de Grajal ha sido elocuente en su silencio, generando intriga y especulaciones en torno a este tema. En relación a los daños en el lugar del accidente, el estacionamiento donde Mari Ángeles Grajal estrelló su coche sigue mostrando evidentes desperfectos. A pesar de que la viuda de Jaime Ostos abandonó el lugar conduciendo su propio vehículo, el cual ya no presenta signos del impacto, el garaje aún está en proceso de reparación. Varios conos con cinta aún permanecen en el lugar, indicando que las obras continúan.