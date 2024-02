Los fiscales del Supremo imponen su criterio y abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democràtic

La mayoría de la junta de fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el TS investigara al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procès. Tras una reunión que ha comenzado en torno a las 10.00 y ha durado varias horas, según fuentes fiscales, el criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo. De esta forma, la Fiscalía del Supremo se alinea con el juez instructor de 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, que en una exposición razonada de más de 100 páginas pedía al alto tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg --ambos aforados-- y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas. Ahora, este cambio de criterio tendrá que plasmarse en un nuevo informe que chocará con la posición fijada por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press, una vez emitido el nuevo informe la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez-Conde, podría intervenir para unificar criterio incluso llegando a elaborar ella el informe definitivo. Cuando se emita el informe definitivo de la Fiscalía, se elevará a la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.