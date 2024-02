La UE avisa que Caracas no puede elegir sus rivales y se abre a mandar observadores si participa Machado

La Unión Europea ha criticado este martes a las autoridades de Venezuela por la persecución de la oposición en el país, asegurando que el Gobierno de Nicolás Maduro no puede elegir a sus rivales en las elecciones presidenciales, pero abriéndose a mandar observadores europeos si participa la oposición, cuya candidata, María Corina Machado, está inhabilitada por el Tribunal Supremo. En un debate en el Parlamento Europeo centrado en la crisis política en Venezuela tras la inhabilitación de varios opositores, entre ellos la ganadora de las primarias opositoras, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha defendido el cumplimiento del acuerdo de Barbados para avanzar en unas elecciones presidenciales "libres y transparentes" a finales de año. "Los gobiernos no pueden elegir a sus oponentes, ni se puede permitirles que se amañe el resultado de las elecciones", ha avisado, si bien ha tendido la mano a Caracas, asegurando que la UE está lista para "apoyar la democracia" en el país con el envío de una misión de observación. En todo caso ante los diputados en Estrasburgo, Johansson ha señalado que la decisión final dependerá de la "evolución" de las condiciones electorales, "en particular la participación de la oposición", en referencia a la situación de Machado. "Si las elecciones no tienen lugar en condiciones que los resultados puedan ser reconocidos por el pueblo venezolano y la comunidad internacional, significará que la crisis política que empezó en 2015 continuará deteriorándose", ha señalado, incidiendo en la importancia de celebrar elecciones "transparentes, creíbles e inclusivas". Respecto a las sanciones europeas que pesan contra individuos y entidades venezolanas, la comisaria sueca ha reiterado que los Veintisiete seguirán revisando las medidas a la luz de las evolución política en Venezuela. NO LEVANTAR LAS SANCIONES, NI RECONOCER LOS RESULTADOS ELECTORALES "Una vez más, Maduro ha rechazado la mano que se le tendía", ha afirmado el eurodiputado del PP, Gabriel Mato, quien ha denunciado la "irregular" inhabilitación de candidatos opositores. "Con ello no solo acaba con cualquier esperanza de cambio, sino que el régimen incumple de manera clara y contundente los acuerdos de Barbados", ha criticado, abogando por "no levantar las sanciones" contra Caracas y, por el contrario, endurecerlas. De lado del PSOE, Javi López, ha denunciado que lo sucedido en las últimas semanas va en la "dirección opuesta" del acuerdo de Barbados. "Exigimos a Venezuela que cumpla con lo acordado en Barbados para una hoja de ruta con elecciones libres y democráticas en 2024", ha subrayado. Mientras, el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha cargado las tintas contra Maduro, al señalar que quiere ganar las elecciones "por las malas". "El objetivo es evitar que haya una confrontación libre y democrática", ha asegurado, insistiendo en que la Eurocámara tiene que dejar claro que no habrá relajación de las sanciones, no enviará una misión de observación, ni aceptará los resultados electorales. Hermann Tertsch, de Vox, ha asegurado que los dictadores "no abdican", en referencia a Maduro, asegurando que el acuerdo de Barbados sirvió para "tomar el pelo" a la comunidad internacional y lamentando que hay "complicidad" con el dirigente venezolano. "Sin presión masiva no habrá nada diferente en Venezuela, cumplirán 65 años como en Cuba", ha declarado. Para Jordi Solé, de ERC, la inhabilitación de Machado asesta un "duro golpe" a la esperanza de comicios libres en Venezuela. "La elecciones no son un trampolín para ganar legitimidad internacional ni para abrir mercados al petróleo", ha criticado el eurodiputado catalán, reclamando que Caracas respete los resultados de las primarias de la oposición y se permita la participación de su candidata.