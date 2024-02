La Reina Letizia se rinde a los mocasines de tacón en su última aparición antes de su cita con Annie Leibovitz

Primer y único acto oficial de la Reina Letizia esta semana. Antes de su importante cita con la fotógrafa preferida de las estrellas de Hollywood, Annie Leibovitz, que retratará a los Reyes este miércoles en el Palacio Real -una sesión histórica encargada por el Banco de España, y cuyas imágenes pasarán a formar parte de la Colección de Retratos Reales de la entidad- su Majestad ha presidido en el Real Casino de Madrid la inauguración del 'Día de Internet Segura 2024'. Comprometida con el uso seguro y positivo de Internet y las tecnologías digitales, especialmente en niños y jóvenes, Doña Letizia ha apostado por lucir un look sobrio y discreto en clave 'working girl', como suele hacer en este tipo de compromisos de corte social. Un mix-max de básicos que todas tenemos en el armario tan vertásil como perfecto para ir a la oficina: pantalones rectos en color negro, camiseta de algodón de cuello redondo en blanco, americana entallada de cuadros grises y, los grandes protagonistas de su outfit, unos mocasines de tacón de última tendencia. Confirmando que los tacones de infarto han quedado desterrados en su vestidor a causa del Neuroma de Morton que sufre y que le provoca fuertes dolores en los pies, Doña Letizia ha estrenado unos nuevos zapatos con tacón ancho, cómodos e ideales para los looks de tipo ejecutivo, puesto que dan el punto sofisticado a cualquier outfit del día a día. Y, al ser en color negro combinan con todo, por lo que no dudamos que no será la última vez que se los veamos a la Reina, que ha encontado en los tacones sensatos sus mejores aliados en los últimos meses.