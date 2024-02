La misión de observación del OIEA afirma que los comicios en El Salvador transcurrieron de forma pacífica

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha indicado este martes en un informe preliminar que las elecciones presidenciales en El Salvador se llevaron a cabo de forma pacífica "y sin coacción" pese a ser los primeros comicios celebrados durante un régimen de excepción. La jefa de misión, la exvicepresidenta panameña Isabel de Saint Malo, ha resaltado que si bien han sido las elecciones "más pacíficas" celebradas en el país, han contado con hasta cuatro anomalías, entre ellas que han sido los primeros comicios celebrados bajo un régimen de excepción. "En segundo lugar, por la controversia generada en torno a la figura de reelección presidencial inmediata permitida por una polémica sentencia de la sala de lo constitucional", ha explicado, en alusión a un fallo que abrió la puerta a un segundo mandato del actual presidente Nayib Bukele pese a que la Carta Magna prohíbía la reelección. Asimismo, se ha referido también a "la falta de equidad" en torno a la financiación de los partidos, así como a "las reformas al sistema político electoral a menos de un año de las elecciones". "Los cuatro elementos no contribuyeron a la generación de un escenario ideal", ha indicado. "La misión informa que los datos recabados por su equipo de trabajo confirman la amplia diferencia entre el candidato ganador y otros candidatos en la contienda, lo cual no deja dudas sobre los resultados electorales de las elecciones presidenciales", ha agregado. Por otro lado, ha reconocido el trabajo tanto del gobierno como de las fuerzas de seguridad, que "garantizaron una jornada sin incidentes en el territorio nacional", si bien la misión de observación electoral "observó una etapa de procesamiento y transmisión de datos extremadamente lenta". En este sentido, la exvicepresidenta panameña al frente de la misión ha indicado que esta situación fue reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), si bien ante estos problemas "previsibles" no hubo "planes de contingencia" para solventarlos. "De cara a las elecciones municipales del día 3 de marzo es fundamental que las autoridades del TSE y sus dependencias tomen todas las medidas necesarias para asegurar que estos inconvenientes no se repitan", ha subrayado, agregando que la población tuvo que informarse por medio de encuestas de salida "en ausencia de información oficial". La misión llegó al país de manera escalonada desde el 25 de enero de 2024 y estuvo integrada por 95 observadores de 20 nacionalidades diferentes que ejercieron su trabajo en los 14 departamentos del país. En total, visitaron 1.143 juntas receptoras de votos.