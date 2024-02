La FADSP considera "insuficiente" que los presupuestos de las CCAA en Atención Primaria crezcan un 0,03% en 2024

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado este martes un informe en el que desvela que los presupuestos sanitarios para Atención Primaria (AP) de las comunidades autónomas en el año 2024 han aumentado de media en España un 0,03 por ciento respecto a 2023, algo que considera "insuficiente" debido a la situación "preocupante" que atraviesa la AP. Los datos publicados revelan que el porcentaje dedicado a la AP aumentó entre 2021 y 2023 en el conjunto del país. También ha sucedido lo mismo entre 2023 y 2024, sin embargo, la federación cree que el incremento de tres centésimas es "mínimo". En este sentido, la FADSP ha denunciado que el porcentaje del presupuesto que las CCAA han destinado a Atención Primaria en 2024 oscila entre el 18,58 por ciento de Extremadura (la que más ha destinado) y el 9,23 por ciento de Valencia (la que menos). "Obviamente, estos presupuestos están muy lejos del 25 por ciento que se considera adecuado para dedicar a este nivel asistencial y que viene siendo reclamado por todas las organizaciones sociales y profesionales", ha señalado en una rueda de prensa el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Baile. Además, la FADSP ha informado que las CCAA han destinado de media nacional unos 287,4 euros por habitante y año en Atención Primaria en 2024. De este modo, Extremadura es la región que más dinero destina por ciudadano en 2024 con 402 euros, mientras que Madrid, con 150,9 euros por habitante, es la que menos inversión ha realizado. "La situación de la Comunidad de Madrid es crónicamente desastrosa. La Atención primaria ha sido sistemáticamente descapitalizada por los sucesivos gobiernos. No tenemos pediatra, pero tenemos F1, así la definiría, como dice un cartel publicado en centro de salud madrileño", ha subrayado el portavoz. El gasto realizado por habitante en 2021 fue de 240,24, un aumento cercano a los 46 euros, un 19,63 por ciento más. "Esta aparente discrepancia tiene que ver con el aumento que se ha producido entre el gasto sanitario per cápita en 2021 y el presupuesto de 2024", ha informado Sánchez Baile, al tiempo que ha añadido que "hay que tener en cuenta que no se ha calculado el efecto de la inflación, que evidentemente hace que este aumento sea significativamente menor". AUMENTO "INSUFICIENTE" Para la federación, la Atención Primaria se encuentra "insuficientemente financiada" y ha puesto como ejemplo el Barómetro Sanitario de octubre de 2023, que señala que un 27,2 por ciento de los pacientes recibía cita en 11 o más días. "Tenemos unas demoras intolerables y unos flagrantes déficit de personal de todas las categorías", ha indicado Sánchez Baile, quien ha añadido que "se necesita personal médico. En concreto de Medicina de Familia y Pediatría, especialmente personal de Enfermería, pero también de otro tipo como Psicología, Odontología, etcétera". El portavoz ha destacado el "poco interés" de las administraciones autonómicas por reforzar la Atención Primaria y ha pronosticado que "esta insuficiencia financiera" se trasladará "de manera casi inevitable" con "un empeoramiento" de los servicios durante el presente año. Por ello, la FADSP considera "prioritario" el aumento del presupuesto y del gasto sanitario a la AP para alcanzar el 25 por ciento de los mismos. Además, pide "garantizar la atención sanitaria en un máximo de 48 horas y presencial siempre que sea solicitada por la población", así como "aumentar significativamente los recursos de todas las categorías profesionales". "FALTA DE TRANSPARENCIA" La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha subrayado que estos datos tienen "algunas limitaciones", ya que "existe una falta de transparencia de las administraciones sanitarias de las CCAA". "En general incluyen confusión y/o tergiversan los datos. Una fórmula frecuente es incluir en el presupuesto de AP el gasto farmacéutico por recetas, lo que nos ha obligado a depuraciones de los mismos", ha indicado Sánchez Baile. "No hay datos oficiales, todos los datos que tenemos son datos secundarios de organizaciones profesionales, organizaciones sociales o datos sobre los propios centros", ha añadido. Pese a ello, desde FADSP aseguran que la AP está en un momento "bastante crítico" en el que "hay que dar una respuesta rápida". "Son las administraciones sanitarias las que tienen que darla y los profesionales y ciudadanía exigírselo", concluye la federación.