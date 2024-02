La candidata republicana Nikki Haley pide protección al Servicio Secreto de EEUU ante un aumento de amenazas

La candidata a las primarias del Partido Republicano Nikki Haley ha pedido protección al Servicio Secreto de Estados Unidos ante un aumento de amenazas en su contra en un momento en el que se alza como única alternativa republicana al expresidente Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca. Así lo ha confirmado la Portavocía de su campaña electoral a la cadena de televisión CNN, si bien no ha especificado cuándo realizó la solicitud. En los últimos meses, ha habido al menos dos incidentes relacionados con amenazas contra su vivienda en Carolina del Sur, y uno de ellos ocurrió con sus padres presentes. "Cuando se hace algo así, se reciben amenazas. Es la realidad, y no pasa nada. Una parte de participar en la vida pública es hacer frente a las amenazas que hay. Eso no va a disuadirme. ¿Significa que tenemos que poner unos cuantos cuerpos más a nuestro alrededor? Sí, está bien", ha declarado Haley a los medios de comunicación. El Servicio Secreto solo proporciona protección previa autorización del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que a su vez realiza una consulta con un comité asesor del Congreso.