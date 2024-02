Fabiola Martínez, sonrisa y un suspiro ante la decisión de Bertín Osborne de dejar la televisión

Sorpresa mayúscula entre los seguidores de Bertín Osborne con su decisión de alejase de la televisión para volcarse en su faceta de cantante. Una noticia que el artista, de 69 años, ha anunciado en su reaparición en Alicante tras varias semanas alejado de los escenarios tras contagiarse de Covid. Cansado de estar en el ojo del huracán mediático, y de las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses a raíz de que se hiciese pública su paternidad junto a Gabriela Guillén, el presentador ha confesado que tiene en mente "quitarse del medio" porque está, literalmente, "hasta los huevos". "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte. Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos, ya me queda menos" ha asegurado entre risas. Una inesperada noticia a la que el círculo cercano a Bertín empieza a reaccionar. Su hija Eugenia Osborne se ha mostrado cauta y ha afirmado ante las cámaras de Europa Press que "cuando lo haga ya se verá" pero, de ser cierta esta retirada de la televisión de su padre, "me parece bien que trabaje menos que ya le toca". Menos habladora pero más expresiva se ha mostrado Fabiola Martínez que, centrada en los ensayos de 'Baila como puedas' -talent de TVE en el que demostrará su talento para el baile junto a otros famosos como Álvaro Muñoz Escassi- ha preferido mantenerse al margen de la posible 'jubilación' de Bertín. Sin embargo, su sonrisa resignada y su suspiro, "ay", dejan entrever que la decisión de su exmarido le da exactamente igual.