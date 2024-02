¡Exclusiva! Norma Duval pasea su amor con Matthias Kühn por las calles de Madrid

Como si de una pareja más de enamorados se tratase, así han reaparecido Norma Duval y Matthias Kühn paseando por las calles de Madrid. De lo más cercanos y cómplices, ambos pasearon por la ciudad presumiendo de una maravillosa relación que se consolida cada día. Cómplices y cercanos durante toda la jornada, los fotógrafos de Europa Press fueron testigos de cómo la pareja recorrió uno de los barrios más céntricos de la ciudad donde las muestras de complicidad entre ellos fueron más que evidentes en todo momento. Durante el paseo, Norma tuvo tiempo de escuchar varios audios en su teléfono móvil, pero también de agarrar a su marido por el brazo como muestra de cercanía y felicidad en su relación. Con la elegancia que le caracteriza, pero apostando por la sencillez, la ex vedette lució para la ocasión un look 'total black' con complementos como gafas de sol, bufanda y bolso también en el mismo color. A pesar de los constantes rumores de crisis entre ellos, lo cierto es que el empresario alemán y la ex vedette están felices en su relación de la que disfrutan siempre que pueden a pesar de la distancia que les separa en el día a día. Hay que recordar que el mes de noviembre de 2022 la pareja contrajo matrimonio en Gstaad, Suiza, tras más de trece años de relación y muchas idas y venidas formalizando así su historia de amor hasta el momento.