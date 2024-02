Eugenia Osborne se pronuncia sobre la retirada de su padre de la televisión

Tras las palabras de Bertín Osborne sobre el escenario de su último concierto en Alicante en las que aseguraba que está dispuesto a dejar la televisión, las reacciones de sus hijas no se han hecho esperar. Como ha sucedido en otras muchas de sus decisiones, Eugenia Osborne deja claro ante los micrófonos de Europa Press que también apoya a su padre en esta decisión. "Cuando lo haga ya se verá, pero me parece bien que trabaje menos que ya le toca" sentenciaba Eugenia cuando le preguntaban al respecto. Reconociendo que su padre ha trabajado mucho durante su extensa carrera profesional, la hija de Bertín no vería nada mal que su padre rebajara el volumen de trabajo. Además, reconocía que lo ha pasado realmente más con el Covid-19: "Lo ha pasado regular". Siempre muy discreta con los problemas familiares y cerrando filas entorno a su padre en cuanto a los revuelos mediáticos se refiere, una vez más Eugenia dejaba claro que no tiene nada que opinar sobre la demanda de paternidad que habría presentado Gabriela Guillén: "De eso no hablo, ya lo sabéis". Haciendo gala de la naturalidad y la elegancia que le caracteriza, la hija de Bertín Osborne insistió en que la llegada de un bebé al mundo siempre es una buena noticia para todos: "Siempre, pero no voy a hablar más del tema".