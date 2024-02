Ernesto Valverde: "Jugamos contra, posiblemente, el mejor local de Europa"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde ha apuntado este martes que el Atlético de Madrid es "posiblemente el mejor local de Europa" y que ante su público tiene "números de campeón", pero que la estadística "habla del pasado" y que esos datos "se pueden cambiar", por lo que el objetivo de su equipo es "hacer un buen partido" este miércoles en semifinales de Copa del Rey en el Cívitas Metropolitano y "ganar". "Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, y esta temporada, hasta ahora, tiene unos números increíbles con 17 partidos jugados, 16 ganados y uno empatado uno, contando 'Champions', Copa y Liga. Son registros de campeón. Pero la estadística habla del pasado, y mañana es el futuro, así que se pueden cambiar las cosas. Vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí, y ganar", comentó Valverde en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales. El técnico de 'los leones' señaló la importancia de ambos partidos en la eliminatoria, que, a diferencia de las anteriores rondas, se jugará a ida y vuelta. "Esto no son 90 minutos, son 180 minutos o más. Y hay que jugarlo, no va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido se va a quedar fuera, porque tienes que hacerlo muy bien en ambos", explicó. Una de las grandes dudas respecto al partido del Metropolitano es si Nico Williams podrá o no participar, una decisión en la que Valverde confirmó que dependerá "del riesgo que se pueda correr". "Hablarán el médico y él, y en función de eso decidiremos", añadió. "No tengo dudas sobre la respuesta de mi equipo, pero los partidos hay que jugarlos. Tenemos jugadores que ya han venido jugando semifinales en los últimos años, pero ellos también son un equipo con experiencia. Es un partido importante y lo que queremos es enfrentarlo y afrontarlo, no vamos con ningún temor", confesó el preparador extremeño sobre el nivel de confianza que tiene en sus jugadores. Con respecto al consejo que le puede dar a sus jugadores de cara al choque, el 'Txingurri' tiene claro que es un partido para no quedarse "a medias" y en el que "es mejor pasarte un poco de frenada a no llegar". "Las cosas hay que afrontarlas y es bueno tener estos retos. Es un partido atractivo para todos", apuntó. "Nosotros somos un equipo que juega con ritmo y ellos son un equipo físico que hace muchos kilómetros y nunca pierde la compostura independientemente de cómo vaya el partido. Parece que igual pueden no tener el partido controlado, pero tienen suficiente pegada como para castigarte en acciones puntuales por la calidad que tienen. Los partidos se hacen duros contra ellos", destacó sobre las fortalezas del equipo del 'Cholo' Simeone. A pesar de ello, en el único duelo que se han enfrentado ambos equipos esta temporada, el Athletic consiguió la victoria en San Mamés. "Mañana es diferente porque es una competición diferente, en un escenario diferente. Además, ambos equipos estamos a las puertas de una final. Hay una tensión añadida en todo", expuso el entrenador rojiblanco sobre las posibles coincidencias entre el partido de Liga y el de este miércoles. En cuanto a las quejas del Atlético de Madrid por la falta de descanso, Valverde dijo que entiendo las quejas porque al final cada uno "se queja" cuando tiene "esa dificultad". "El calendario es leónico para todos, y para los que juegan en Europa todavía más. Cada uno tiene su función y sí, lo puedes entender, pero al final no sé ha movido el calendario", apuntó. Por último, sobre el ambiente que se vivirá en el Metropolitano, señaló que será "especial" y "muy bueno para el Atlético", y que el visitante "tiene que sufrir y administrarlo". "Habrá un ambiente extraordinario en el campo mañana, igual que lo habrá en la vuelta. Ya está, somos 11 contra 11, y en el fondo todo esto se trata de fútbol", concluyó.