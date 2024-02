El Sevilla pide a LaLiga "medidas oportunas" tras el "gesto obsceno" a Ocampos por parte de un aficionado

El Sevilla FC ha lamentado el "gesto obsceno y totalmente inapropiado" que un aficionado de la grada de Vallecas realizó hacia Lucas Ocampos durante el partido de los nervionenses contra el Rayo, y pide a LaLiga que tome las "medidas oportunas" para que esto no vuelva a suceder. "El Sevilla FC lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local", indicó el club andaluz en un comunicado. Durante el partido del lunes y superada la media hora de juego, con 1-1 en el marcador, el delantero argentino se disponía a sacar de banda cuando un aficionado situado en la primera fila de la grada le introdujo un dedo en el ano. El jugador afeó el gesto al infractor y se quejó del hecho ante el árbitro Hernández Maeso, que advirtió al delegado de campo. El incidente quedó reflejado en el acta. "El Sevilla FC espera que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol, y así se lo ha trasladado a LaLiga. Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición si aspiramos a ser la mejor liga del mundo", prosiguió. Por último, el Sevilla FC mostró su "máximo apoyo" a Lucas Ocampos. "Demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó", concluyó.