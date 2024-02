El Betis respeta procedimiento judicial sobre Carvalho y apela a presunción de inocencia

Sevilla, 6 feb (EFE).- El Real Betis ha expresado su "máximo respeto" al procedimiento judicial que se sigue contra su centrocampista William Carvalho, quien declaró este martes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por una denuncia por agresión sexual presentada por una mujer, y pidió respeto a la presunción de inocencia del jugador portugués.

El Betis indicó, a través de un mensaje de un portavoz del club, que el internacional luso compareció ante dicho juzgado por este asunto y que, tras su declaración, no se adoptó ninguna medida cautelar sobre el futbolista, quien, según su defensa, ha negado "contundentemente cualquier agresión sexual" en el encuentro que tuvo con la denunciante a principios del pasado agosto.

El club bético mostró en su escrito su "máximo respeto hacia el procedimiento" y recalcó que "siempre ha expresado su más absoluto rechazo ante cualquier tipo de violencia", al tiempo que reclama "el respeto al principio de presunción de inocencia" de su jugador.

En su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, William Carvalho admitió que tuvo un "encuentro con la denunciante" y que "las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas", informó este martes en un comunicado su abogado, Miguel García-Quílez.

El futbolista, según su letrado, respondió a la totalidad de las preguntas que le formularon "admitiendo la realidad del encuentro con la denunciante, pero negando contundentemente cualquier agresión sexual, por cuanto las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas".

Agrega que, tras la declaración judicial, a la que no ha acudido representación del Ministerio Fiscal, no se adoptaron medidas cautelares personales de tipo alguno, "pues ni siquiera se ha celebrado -ni solicitado por la acusación particular- la habitual vista prevista legalmente para ello".

Carvalho, añade, expresó "su máximo respeto hacia la actuación policial y judicial, lamenta profundamente la denuncia interpuesta por su absoluta falta de veracidad" y mostró "su total disponibilidad para el esclarecimiento de los hechos, confiando muy seriamente en el pronto archivo de la causa, lo que minorará el daño personal, profesional y reputacional que aquélla, sin duda, le genera".

El jugador nacido en Luanda, quien se entrenó con normalidad con su equipo después de la comparecencia judicial, prestó declaración durante media hora tras acceder a los juzgados por una puerta lateral para evitar a los numerosos medios que lo esperaban.

Después de su declaración, tras ser denunciado por una mujer como presunto autor de un delito de agresión sexual ocurrida el pasado agosto en Sevilla, "su condición sigue siendo la de investigado" y por ello "el juzgado mantiene las diligencias abiertas", informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). EFE

