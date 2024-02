EEUU asegura ante el Consejo de Seguridad que sus ataques en Siria e Irak son "necesarios y proporcionales"

El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha asegurado este lunes ante el Consejo de Seguridad que los ataques llevados a cabo contra posiciones de milicias iraquíes proiraníes en Irak y en Siria son "necesarios y proporcionales", y que suponen una forma de "autodefensa" ante las acciones de estos grupos contra las bases de Washington en la región. "Rusia ha convocado esta reunión bajo el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Cabe repetir, por tanto, que las acciones que las fuerzas estadounidenses emprendieron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, coherentes con el Derecho Internacional y en ejercicio del derecho inherente de Estados Unidos a la legítima defensa", ha declarado Woods. Asimismo, ha recordado durante la sesión que anteriormente ya habían advertido al Consejo que Estados Unidos seguiría tomando medidas para responder a este tipo de acciones contra sus ciudadanos, su personal y sus instalaciones en la región. "La Guardia Revolucionaria de Irán y sus milicias afines han usado estas instalaciones (las bombardeadas) para lanzar ataques contra Estados Unidos y las fuerzas de la Coalición (Internacional contra Estado Islámico). Estos objetivos han sido cuidadosamente seleccionados para evitar víctimas civiles y basadas en evidencias claras e irrefutables de su conexión con los ataques contra el personal estadounidense en la región", ha añadido. Respecto a los bombardeos contra posiciones de los rebeldes yemeníes hutíes, ha aclarado que van por "separado" y que son "distintos", pues se realizan en respuesta a los ataques contra buques comerciales en el mar Rojo. Por su parte, la representante permanente de Reino Unido en la ONU, Barbara Woodward, ha mostrado su apoyo a Estados Unidos en sus operaciones contra este tipo de milicias en Irak y en Siria, y ha justificado su participación en los ataques contra los hutíes por la resolución del Consejo de Seguridad que condena sus acciones en el mar Rojo. "Este Consejo ha dejado claro en la resolución 2722 que condenamos los ataques de los hutíes y les pedimos que cesen. Este Consejo ha apoyado los esfuerzos internacionales para mejorar la protección de la navegación en el mar Rojo. Nuestras acciones y nuestra presencia en el mar Rojo tienen por objeto proteger vidas inocentes, preservar la libertad de navegación y disuadir de nuevos ataques a la navegación", ha aseverado. Tanto Washington como Londres han insistido en que no solo no pretenden expandir el conflicto en la región, sino que su intención es para disuadir a las milicias de futuros ataques. RUSIA E IRÁN CARGAN CONTRA EEUU Y REINO UNIDO El representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha cargado contra ambas naciones por unos ataques en los que "han matado a civiles y a personal militar" y en los que "han destruido y dañado decenas de instalaciones", lo que demuestra la "naturaleza agresiva" de las políticas estadounidenses en la región, que busca "inflamar el conflicto". "Los ataques aéreos masivos de la Fuerza Aérea estadounidense, que causaron la muerte de civiles y militares; destruyeron y dañaron decenas de instalaciones, demostraron una vez más al mundo entero la naturaleza agresiva de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo y el total desprecio de Washington por las normas del Derecho Internacional. El hecho de que la Fuerza Aérea británica participara en los ataques no debe inducir a nadie a pensar que se trataba de algún tipo de coalición internacional", ha expresado. Tras ello, Nebenzia ha acusado a las acciones de los "anglosajones" de ser una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacional, y que socavan un mundo basado en el "Derecho Internacional" y el "rol central de Naciones Unidas". Con estas declaraciones ha coincidido el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saed Irwani, que ha tachado de "ilegales e injustificadas" las operaciones de Estados Unidos y Reino Unido en la región. "Las acciones militares de Estados Unidos son ilegales, injustificadas y violan flagrantemente las normas y principios básicos del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU", ha manifestado Irwani. Tras ello, ha desmentido que Irán esté contribuyendo a la expansión del conflicto en la región, resaltando que este tipo de milicias son "independientes" de Teherán, y que la Guardia Revolucionaria solo tiene presencia en Siria por petición de Damasco. "Estas acciones ilegales, dirigidas contra civiles e infraestructuras vitales, ponen en peligro la paz y la seguridad regionales (...) Las afirmaciones de que las bases iraníes en Irak y Siria fueron atacadas son rechazadas por infundadas y consideradas como intentos de desviar la atención de las acciones agresivas de Estados Unidos", ha agregado. Tanto el representante de Irak, Abbas Kadhom Obaid al Fatlawi, como el de Siria, Koussay Aldahhak, han condenado los ataques estadounidenses contra su territorio, si bien Damasco ha mostrado una postura más crítica con Washington, mientras que Bagdad se ha mostrado como un actor cuya política exterior es "balanceada". Por otro lado, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha pedido a los miembros del Consejo prevenir una futura escalada y "empeorar" la tensa situación regional.