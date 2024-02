Cultura estudia la petición de Ayuso y Almeida de comprar Velintonia, pero afea su actitud sobre tala de árboles

El Ministerio de Cultura está estudiando la petición de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid de comprar la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid, que recientemente salió a subasta con una tasación de 4,5 millones de euros, según han confirmado fuentes del departamento a Europa Press. Sin embargo, desde Cultura afean la actitud de las instituciones madrileñas y resaltan que les parece "curioso" que "quienes ni contestan a las cartas pidiendo reuniones sobre la tala de árboles", digan que el departamento dirigido por Ernest Urtasun no se quiere reunir. Según consta en un edicto al que ha tenido acceso Europa Press, la subasta establece un plazo de 20 días para la recepción de ofertas. En ese mismo documento se remarca que no se admitirán posturas inferiores a 3,1 millones de euros, importe equivalente al 70% de ese precio de tasación. En el año 2021, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declaró la casa como Bien de Interés Patrimonial (BIP), una figura que garantiza la conservación de su valor simbólico. No es la primera vez que el domicilio del poeta sale a subasta, ya que en 2007 se establecieron negociaciones con la por entonces ministra de Cultura Carmen Calvo, quien finalmente descartó la compra de la casa ante unas cifras exigidas por los herederos de Aleixandre "desorbitadas, impagables e injustificadas" para los recursos públicos. En ese año, tanto el Ministerio de Cultura como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se retiraron de las negociaciones al considerar que los 6'5 millones de euros solicitados por los familiares era una cifra excesiva. TALAR ÁRBOLES PUEDE ACARREAR LA ELIMINACIÓN DE PATRIMONIO MUNDIAL En el caso de la tala de árboles, el pasado mes de enero, Urtasun envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la que pedía la paralización de la tala de árboles del Paisaje de la Luz, a causa de las obras de ampliación de la línea 11 de metro, porque, según el Ministerio, "puede acarrear la eliminación del bien de la Lista de Patrimonio Mundial", declarado por la UNESCO. Por su parte, Ayuso, en declaraciones a periodistas el pasado 11 de enero, criticó la "politización absoluta y obscena de la verdad" que el Gobierno central estaba haciendo respecto a la tala de árboles y señaló que se quería crear una "polémica absurda".