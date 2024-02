Comunidad mantiene conversaciones "constantes y fluidas" con el Rayo ante un posible traslado fuera de Vallecas

La Comunidad de Madrid, titular del Estadio de Vallecas, mantiene conversaciones "constantes y fluidas" con la directiva del Rayo Vallecano ante la posibilidad de un traslado de su feudo fuera de Vallecas. Después de que el pasado sábado el diario 'AS' publicara una entrevista con la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que señaló que "cada vez es más insostenible" que el conjunto siga en su cancha de Vallecas, fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte señalan a Europa Press que se están manteniendo "conversaciones constantes y fluidas" con la directiva del club, dado que la Comunidad es la propietaria de este campo. En dicha entrevista, Díaz Ayuso avanzó estas conversaciones con el conjunto rayista para buscar una nueva ubicación para su estadio, ya que "cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas". "El club necesita un estadio adaptado a la realidad actual", abundó la presidenta, quien añadió que el club ya había visto incluso "una serie de terrenos" para esa posible nueva ubicación. "La idea es ceder terrenos y que ellos costeen el nuevo estadio", explicó la dirigente. Por su parte, el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, se mostró en declaraciones a los medios antes del encuentro con el Sevilla FC disputado en Vallecas este lunes, satisfecho con la postura de la Comunidad, al tiempo que defendió la necesidad de aumentar la capacidad de su actual cancha o trasladarse a otra nueva. Precisamente el Grupo Municipal Socialista ha anunciado este martes que buscará el compromiso de la Junta Municipal de Puente de Vallecas para "preservar la ubicación del estadio del Rayo" frente al "capricho de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso". MOCIÓN DE URGENCIA DEL PSOE Lo hará a través de una moción de urgencia que defenderán en la próxima sesión plenaria después de las declaraciones de Ayuso, que en una entrevista en 'Diario As' se refirió a "la insostenibilidad del estadio en su ubicación actual". "La afición y peñas del club rechazan la propuesta, que atribuyen las malas condiciones del estadio a la dejadez del Gobierno autonómico", ha alegado el grupo que encabeza Reyes Maroto. La portavoz socialista en Puente de Vallecas, María Caso, ha declarado en un comunicado que el Rayo Vallecano "es más que un club y Vallecas no puede quedarse sin uno de sus símbolos por un nuevo capricho de Ayuso". El PSOE instará a la Junta y al área competente para que traslade a la Comunidad de Madrid "que se garantice la permanencia del equipo en su estadio actual y que se hagan las reformas pertinentes para asegurar que el estadio siga siendo el corazón del distrito que late cada vez que juega el equipo en la avenida de la Albufera.