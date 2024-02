Carvalho califica como "falsas" unas acusaciones que quieren "sacar provecho" a su costa

Sevilla, 6 feb (EFE).- El centrocampista del Betis William Carvalho, quien declaró este martes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por una denuncia por agresión sexual presentada por una mujer, calificó como "completamente falsas" esas acusaciones y aseguró que se deben al intento de "sacar provecho" a su costa.

En un mensaje en la red social Instagram, el futbolista internacional portugués afirmó que para él "cualquier tipo de violencia contra las mujeres, particularmente la sexual", es "un crimen abominable" y dijo que tiene "mucho respeto por las mujeres, e incluso" está "involucrado en diversas causas que promueven la igualdad de género".

"Las acusaciones en mi contra son completamente falsas. Considero cualquier tipo de violencia contra las mujeres, particularmente la sexual, un crimen abominable; completamente opuesto a lo que soy y en lo que creo", recalcó el internacional portugués.

William Carvalho manifestó que, ante esta denuncia, no quiere "alimentar el espectáculo mediático montado por quien quiere sacar provecho a mi costa", precisó, y aseguró que tiene "la conciencia tranquila", que ha "colaborado con las autoridades competentes y, afortunadamente", tiene "la capacidad de demostrar la absoluta falta de fundamento de estas acusaciones".

En su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, por espacio de una media hora, el jugador luso admitió que tuvo un "encuentro con la denunciante" y que "las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas", informó este martes en un comunicado su abogado, Miguel García-Quílez.

El futbolista del Betis, según su letrado, ha respondido a la totalidad de las preguntas que le han formulado, salvo a las del representante legal de la denunciante, "admitiendo la realidad del encuentro con la denunciante, pero negando contundentemente cualquier agresión sexual, por cuanto las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas".

El comunicado de su letrado agrega que, tras la declaración judicial, a la que no ha acudido representación del Ministerio Fiscal, no se han adoptado medidas cautelares personales de tipo alguno, "pues ni siquiera se ha celebrado -ni solicitado por la acusación particular- la habitual vista prevista legalmente para ello".

El mediocampista nacido en Luanda, quien se entrenó con normalidad con su equipo después de la comparecencia judicial, accedió a los juzgados de Sevilla por una puerta lateral para evitar a los numerosos medios que lo esperaban.

Después de su declaración, tras ser denunciado por una mujer como presunto autor de un delito de agresión sexual ocurrida a principios del pasado agosto en la capital andaluza, "su condición sigue siendo la de investigado" y por ello "el juzgado mantiene las diligencias abiertas", informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). EFE

