Bruselas actualizará el marco de calidad de los becarios para combatir la precariedad

Bruselas, 6 feb (EFECOM).- El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, anunció este martes que la Comisión Europea (CE) presentará antes de las elecciones europeas de junio una iniciativa para actualizar el marco de calidad de la Unión Europea para los períodos de prácticas con el fin de acabar con su precariedad.

"Será una señal inequívoca de nuestra voluntad política común de empoderar a los jóvenes en una Europa social y fuerte, y de darles buenas perspectivas en lugar de atraparlos en la precariedad", dijo Schmit durante su intervención en un debate del Parlamento Europeo.

El comisario luxemburgués -y candidato de los socialistas para las próximas elecciones europeas-, criticó que todavía existan prácticas no remuneradas, ya que aseguró que las empresas se "benefician" de los conocimientos de los becarios, "de su compromiso y de su sentido de la innovación".

Por ello, Schmit abogó por combatir las prácticas precarias: "Los períodos de prácticas no deben ser un medio de privar a las personas de sus derechos en el trabajo ni de sustituir a los empleos regulares", dijo.

La Eurocámara ya reclamó el pasado junio a la Comisión Europea que renovara las leyes necesarias para garantizar la calidad de las prácticas formativas en la UE para que los becarios cuenten con una serie de “garantías mínimas” relativas a la duración, remuneración y protección social.

Además, pidió que se actualizara el actual marco de calidad para los periodos de prácticas, que fue aprobado en 2014, y que no incluye la remuneración como factor de calidad, ni ha sido adoptado por muchos de los Estados miembros.

Pese a su carácter no vinculante, esta iniciativa contó con un gran apoyo por parte de los eurodiputados que, durante el debate parlamentario celebrado esta tarde, volvieron a reivindicar la necesidad de regular las prácticas para luchar contra la precariedad y garantizar la empleabilidad de los jóvenes.

"Exigimos una ley fuerte y ambiciosa que garantice que todas las personas en prácticas reciban una remuneración justa por su trabajo y tengan los mismos derechos y protección que el resto de trabajadores”, dijo en su intervención la eurodiputada socialista Alicia Homs.

Los eurodiputados presentes criticaron las prácticas no remuneradas no sólo por la inestabilidad que conllevan, sino porque además dificultan a los jóvenes, en función de sus condiciones socioeconómicas, acceder a estas becas fomentando la desigualdad de oportunidades.

"No debemos cerrar los ojos a la evidencia cuando se trata de las condiciones que ofrecen ciertas compañías a los jóvenes. Becarios que realizan un sinfín de prácticas que no son de calidad y que, demás de no obtener remuneración, nunca son contratados por las empresas", denunció el eurodiputado del PPE Stelios Kympouropoulos.

"Es una cuestión de dignidad, de respeto a los jóvenes. Es una cuestión de justicia social, porque los que no tienen padres que puedan pagar, no pueden aceptar algunas prácticas y su situación en el mercado laboral no mejorará. Es una cuestión de igualdad de acceso", añadió por su parte el comisario Schmit.

Sin embargo, frente a las demandas de los eurodiputados, Schmit lamentó que Bruselas no tiene competencias para regular los períodos de prácticas y que su iniciativa para actualizar el marco de calidad de los becarios sólo podrá tener forma de recomendación, que no es vinculante para los países de la UE. EFECOM

