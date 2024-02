Bluesky se prepara para retirar el sistema de invitación con el que actualmente están accediendo los nuevos usuarios a la red social, y para abrir el protocolo AT a los desarrolladores externos, aunque estos cambios los desplegarán poco a poco. La aplicación de la red social descentralizada tiene 1,6 millones de usuarios activos al mes y 25.000 'feeds' personalizados, aunque desde su lanzamiento hace un año ha registrado 3 millones de inicios de sesión y "muchas más descargas", que esperan que se conviertan en usuarios fijos. Esta intención la ha compartido la directora ejecutiva de Bluesky, Jay Graber, en una entrevista a The Verge, en la que ha indicado que están terminando de afianzar la infraestructura y el sistema de moderación para finalizar con la actual fase beta cerrada, en la que los usuarios acceden a la plataforma mediante invitación. También abrirán en las próximas semanas el protocolo AT a desarrolladores externos, lo que permitirá que cualquiera pueda crear un servidor con sus propias normas. Será un proceso que lleven a cabo poco a poco, para que "la red no cambie de la noche a la mañana". Graber también ha compartido que tienen planes para monetizar la plataforma, mediante el cobro a los usuarios por acceder a funciones adicionales o a la personalización de servidores. Bluesky es un proyecto que busca crear un estándar abierto y descentralizado para redes sociales, fundado en 2019 por el ex director ejecutivo y cofundador de Twitter, Jack Dorsey.