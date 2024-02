Blinken aborda con Bin Salmán la "importancia de construir una región más integrada y próspera"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido este lunes con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para abordar la "importancia de construir una región más integrada y próspera" y la reducción de las "tensiones regionales" en referencia a los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en el mar Rojo. "Han discutido la urgente necesidad de reducir las tensiones regionales, incluido el cese de los ataques hutíes que socavan tanto la libertad de navegación en el mar Rojo como el progreso en el proceso de paz en Yemen", reza un comunicado del portavoz de Blinken, Matthew Miller. Asimismo, han mantenido conversaciones sobre la coordinación regional "para lograr un fin duradero de la crisis en Gaza que proporcione paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos. Blinken ha abogado por "abordar las necesidades humanitarias en Gaza y evitar una mayor propagación del conflicto". Durante esta jornada, el secretario de Defensa, Lloyd Austin ha llamado a su homólogo saudí, Jalid bin Salmán al Saud, para discutir sobre los bombardeos estadounidenses contra los hutíes en Yemen y contra las milicias proiraníes en Irak y Siria, en respuesta al ataque en la frontera entre Jordania y Siria que mató a tres estadounidenses. Austin ha enfatizado el "compromiso" de Washington de trabajar con socios regionales como Riad sobre "formas de abordar las continuas amenazas de grupos militantes alineados con Irán a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, y las amenazas hutíes a buques comerciales y navales en el mar Rojo". Por último, ha subrayado "la importancia de la asociación duradera de defensa de Estados Unidos y Arabia Saudí y ha reiterado el compromiso de trabajar de forma conjunta y con otros socios para reducir las tensiones. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, ha afirmado en una rueda de prensa que los bombardeos estadounidenses contra las milicias proiraníes llevados a cabo el pasado viernes "han tenido buenos efectos" al alcanzar más de 85 objetivos, que incluyen centros de operación de mando y control, centros de inteligencia, cohetes, misiles, logística de drones, entre otros. "Aunque seguimos evaluando, actualmente consideramos que tuvimos buenos efectos y que los ataques destruyeron o dañaron funcionalmente más de 80 objetivos en siete localizaciones. Aún se está evaluando el número de víctimas", ha declarado, si bien ha subrayado que esta acción militar de Washington "es el comienzo de la respuesta". En este sentido, ha indicado que la Administración Biden tomará "medidas adicionales" para responsabilizar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las "milicias afiliadas" por sus ataques contra sus tropas. Además, ha reiterado que no busca un conflicto en Oriente Próximo, pero que "no se tolerarán ataques a las fuerzas estadounidenses". Ryder ha diferenciado estos ataques de los bombardeos del fin de semana sobre zonas controladas por la insurgencia hutí, acciones que cuentan con la participación de Reino Unido y el apoyo de otros países como Australia, Bahréin o Canadá. "Estos ataques tenían como objetivo perturbar y degradar aún más las capacidades de los hutíes para llevar a cabo sus ataques contra buques que transiten legalmente por el mar Rojo", ha concluido. En esa ocasión, Washington y Londres atacaron trece localizaciones y 36 objetivos hutíes, que incluían instalaciones de almacenamiento de armas enterradas, sistemas y lanzadores de misiles, armas con las que la insurgencia atacan las embarcaciones en la región. "Esta acción colectiva envía un mensaje claro a los hutíes de que seguirán soportando más consecuencias si no ponen fin a sus ataques ilegales", ha agregado Ryder.