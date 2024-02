Attal asegura a Scholz que la ayuda militar europea a Ucrania debe "cumplir los estándares más altos"

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, ha asegurado este lunes al canciller alemán, Olaf Scholz, que la ayuda militar de la Unión Europea destinada a Ucrania debe "cumplir con los estándares más altos" en un contexto en el que Kiev sigue esperando la aprobación de nuevos fondos por parte de Washington. "(La ayuda) debe cumplir con los estándares más altos posibles para permitir que Ucrania pueda defenderse", ha declarado Attal durante su primera visita al país como jefe del Gobierno francés. En ese sentido, ha destacado el envío de misiles de crucero de largo alcance 'Scalp' por parte de París, que contrasta con la decisión de Berlín de no enviar sus misiles 'Taurus'. Por su parte, Scholz se ha mostrado a favor de seguir aumentando la ayuda tanto por parte de Europa como de Estados Unidos frente a las esperanzas rusas de que "las cosas no funcionen". Sin embargo, hay que destacar que Alemania es el país que más armamento envía a Ucrania de toda la Unión Europea, y que es el segundo a nivel mundial, tan solo por detrás de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha denegado la aprobación de nuevos fondos para Ucrania por una disputa en cuestiones de seguridad fronteriza entre demócratas y republicanos, lo que ha hecho temer una falta de material bélico en el Ejército ucraniano pese a la ayuda europea, que de momento no puede suplir a Washington en sus capacidades de asistencia militar.