VÍDEO: El Rey Felipe VI: "Para hacer frente a los enormes retos sociales, se necesita el compromiso de toda la sociedad"

El Rey Felipe VI ha asegurado, este lunes, durante la XXII edición de los Premios Codespa, que para hacer frente a los "enormes retos sociales", hace falta "el compromiso de toda la sociedad" y ha puesto en valor el compromiso de empresas y organizaciones "que mejoran la vida de quienes más sufren las consecuencias de la pobreza". "Hoy celebramos que Codespa no está sola en esa misión. Lo hace de la mano de muchas organizaciones y entidades que estáis aquí. Porque, para hacer frente a los enormes retos sociales actuales, se necesita el compromiso de toda la sociedad", ha destacado el Rey, presidente de honor de la Fundación Codespa, durante el acto de entrega de los galardones. Felipe VI ha añadido que un evento como este, en el que se dan a conocer "iniciativas y proyectos tan inspiradores", ayuda a todos a "seguir creyendo que es posible acometer grandes empresas que mejoran la vida de quienes más sufren las consecuencias de la pobreza y la marginación". El Rey ha recordado que en la Fundación están cerca de celebrar 40 años de "compromiso y completa dedicación" y ha enfatizado que lo que comenzó en 1985 "como una semilla de esperanza" ha "florecido como una realidad tangible que alcanza a numerosos países, con un impacto muy positivo en la vida de miles de personas". "A pesar del contexto difícil en el que os desenvolvéis, demostráis que vuestra ilusión y compromiso aumentan, año tras año, con cada proyecto que lleváis a cabo. Y habéis realizado ya más de 1.300 proyectos en países de Iberoamérica, África y Asia", ha destacado. Felipe VI también ha asistido a la reunión del Patronato de la Fundación Codespa, donde se han expuesto algunos de esos proyectos y, posteriormente, ha tenido un encuentro con los socios del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo. De cuanto se ha expuesto en el patronato, el Rey ha destacado una serie de cualidades como "el conocimiento profundo" del contexto y de los problemas reales de la población más vulnerable; conseguir "la participación activa" de aquellos que cuentan con menos recursos; ofrecer formación, conocimientos empresariales, servicios financieros y acceso al mercado a emprendedores, y proporcionar "una adecuada estrategia de salida. "Gracias a ese trabajo, en estos ya casi 40 años más de 5 millones de personas han pasado de la pobreza a la prosperidad --haciendo efectivo vuestro lema-- participando en vuestros proyectos", ha subrayado. Además, ha añadido que las empresas "tienen mucha capacidad de influir en ese futuro" con "oportunidades para todos" por lo que ha animado a no dejar de "creer en que es posible", como lo hizo "un grupo de pioneros" entre los que ha recordado a su abuelo, Juan de Borbón y Battemberg, al asumir el reto de ser el primer presidente de honor de Codespa. PESQUERA DIAMANTE, KRUGER CORP Y PABLO SÁNCHEZ Entre los ganadores de los Premios Codespa de este año, destaca, en la categoría 'Empresa Solidaria', Pesquera Diamante por su iniciativa 'Tambos Pesqueros Diamante' que ha logrado mejorar la nutrición de mujeres gestantes y niños y reducir los altos índices de anemia en Huánuco y Ayacucho (Perú). En la categoría 'Negocios Inclusivos', ha sido galardonada la compañía ecuatoriana Kruger Corp, con su proyecto 'Tecnificación exponencial para la agricultura a través de la trazabilidad con blockchain'. Mientras, en la categoría 'Periodismo para el Desarrollo', el ganador ha sido Pablo Sánchez Olmos, por su reportaje 'Una alternativa sostenible para el Triángulo Dorado', que propone una alternativa laboral sostenible para los agricultores de la sierra mexicana de Durango. El Rey ha destacado que los premiados son "un ejemplo de verdadero compromiso social". "Enhorabuena. No solo por el premio, sino también por vuestra capacidad de iniciativa e implicación social", ha remarcado, felicitando también a los finalistas y a todos los candidatos que han presentado sus propuestas, porque "demuestran ser también verdaderos motores de desarrollo". Finalmente, Felipe VI ha animado a quienes forman parte del patronato a seguir comprometidos con Codespa "para llegar a más personas, con un impacto profundo y duradero" y poder "seguir ofreciendo oportunidades a quienes viven en las situaciones más desfavorecidas". "Merecen todo el apoyo. Merecen una vida digna", ha concluido.