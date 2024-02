Rahm, tras su primer torneo en el LIV: "He sonreido mucho más de lo que esperaba"

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El español Jon Rahm, que acabó en tercera posición en su estreno en el circuito LIV, en Mayakoba (México), reconoció que le había encantado la experiencia y que había "sonreído mucho más de lo que esperaba".

"Es difícil de entender lo bueno que es el ambiente cuando uno lo ve por televisión, no te das cuenta", explicó el jugador vasco, quien admitió que antes de empezar la competición "no sabía qué esperar, no sabía cómo iba a ser la semana".

"Quitando el calentamiento, que simplemente me recuerda a un calentamiento de la universidad, el resto es lo mismo, una vez llegas al 'tee' la competición es la misma", explicó Rahm, quien resaltó el nivel del torneo que acabó ganando el chileno Joaquín Niemann, tras cuatro hoyos de desempate ante el también español Sergio García.

"Me lo he pasado muy bien, he sonreído mucho más de lo que esperaba, simplemente por lo divertido que ha sido. Tengo muchas ganas de seguir jugando bien, de batallar aquí con Joaquín y si es posible conseguir mi primera victoria", afirmó el número tres de la clasificación mundial, gran novedad del circuito para esta temporada.

Se mostró encantado con cuestiones como la música que se pone durante el juego y lamentó los errores cometidos en los dos últimos hoyos que le impidieron alcanzar cuanto menos el desempate con Niemann y García y poder acabar luchando por la victoria.

En todo caso, Rahm aseguró que, tras el gran cambio que ha tenido en su carrera golfística y con la presión que encaró la semana, haber tenido la oportunidad de luchar por el triunfo es algo "muy bueno, de lo que de verdad alegrarse" y que seguirá pensando en lo bien que lo ha hecho, pero que es la última semana que tiene como excusa, porque ya sabe lo que esperar.

Rahm, al margen del plano individual, logró el trunfo con su equipo, el Legio XIII, junto al inglés Tyrrell Hatton, el zimbabuo Kieran Vincent y el joven Caleb Surratt. Superó por cuatro golpes al Crushers de Bryson DeChambeau, Paul Casey, Charles Howell III y Anirban Lahiri.

El circuito LIV continuará en Las Vegas, que se estrena en estas series. El torneo en esta ocasión se disputará entre el jueves y el sábado.