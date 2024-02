Powell (Fed) descarta una rebaja de tipos en marzo

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ha echado un jarro de agua fría sobre las expectativas de aquellos que anticipaban un inminente recorte de los tipos de interés en la mayor economía del mundo, al afirmar que no considera probable que el banco central haya alcanzado para entonces el grado de confianza necesario para decidir tal paso. "Creo que no es probable que el Comité (de la Fed) alcance ese nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo, que será dentro de siete semanas", ha afirmado Powell en una entrevista con el programa '60 minutos' de la cadena CBS. "Diría que ese no es el caso más probable o base", ha subrayado. En este sentido, el banquero central estadounidense ha defendido la necesidad de contar con más evidencias de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2% para lo que la Fed quiere ver más datos en el sentido adecuado. De tal modo, Powell ha destacado la fortaleza demostrada por la economía de EE.UU., con un crecimiento "sólido" y un fuerte mercado laboral, mientras sigue bajando la inflación, reconociendo que "con una economía así de fuerte", se puede abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir las tasas de interés "con cuidado", ya que, a pesar de los progresos observados en la lucha contra la inflación, "el trabajo aún no está terminado". "No es que los datos no sean lo suficientemente buenos. Es que realmente hay seis meses de datos. Solo queremos ver más datos buenos en ese sentido", ha explicado, añadiendo que los miembros del Comité tienen cierta confianza en eso. "Nuestra confianza está aumentando. Sólo queremos un poco más de confianza antes de dar ese paso tan importante de comenzar a recortar las tasas de interés", ha precisado. Así, el presidente de la Fed ha recordado que casi todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) creen que será apropiado reducir los tipos de interés en 2024, por lo que Powell no ha dudado en añadir que el escenario base del banco central es ese. "Simplemente estamos tratando de elegir el momento adecuado", ha añadido. A este respecto, ha reiterado el peligro de actuar demasiado pronto, por lo que onsidera lo más prudente "darle algo de tiempo" y ver que los datos continúan confirmando que la inflación está bajando al 2% de manera sostenible, aunque ha reiterado que el baco central no esperará a que la inflación baje hasta el 2% para recortar las tasas. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene fijada su próxima reunión sobre política monetaria para los días 19 y 20 del mes de marzo, mientras que el siguiente cónclave tendrá lugar el 30 de abril y el 1 de mayo. En su reunión de finales de enero de 2024, la entidad decidió por cuarta ocasion consecutiva mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%, en máximos desde enero de 2001.