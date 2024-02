Penélope Cruz deslumbra con un look de Chanel con abrigo vestido y gorra rosa en la presentación de 'Ferrari' en Madrid

Cada una de las apariciones de Penélope Cruz se convierte en una lección de moda. Y la presentación de su nuevo proyecto en Madrid, la película 'Ferrari', no iba a ser una excepción. La actriz, que interpreta a la mujer del mítico expiloto de carreras Enzo Ferrari -al que da vida Adam Driver-, ha vuelto a casa para promocionar la última cinta de Michael Mann y, como no podía ser de otro modo, nos ha enamorado con su outfit en el photocall que ha protagonizado esta mañana en el madrileño hotel Santo Mauro. Fiel a Chanel -de la que es embajadora desde hace varios años- la de Alcobendas ha lucido un total look de lo más romántico de la maison francesa, deslumbrando una vez más por su clase con un abrigo que ha reconvertido en un favorecedor y versátil minivestido. Un diseño de la última colección de la marca, confeccionado en tweed con estampado de pata de gallo en blanco y negro, detalles rosa palo en contraste en solapas y mangas-, botonadura con el logo de la firma, bolsillos frontales y broche tridimensional con forma de camelia en el pecho. Y, como complemento estrella, que le ha dado un punto romántico que nos ha recordado a la famosa serie de Netflix protagonizada por Lily Collins 'Emily in Paris', una gorra de tweed en el mismo rosa palo que los remates del vestido-abrigo de lo más favorecedora. Una guinda muy especial a un look que ha completado con sandalias negras de plataforma y un minibolso acolchado al tono de Chanel. Una vez más, sencillamente ¡perfecta!