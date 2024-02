Novo sella acuerdo por US$11.000 millones para aumentar producción de Wegovy

(Bloomberg) -- Novo Nordisk A/S acordó comprar tres plantas de fabricación por US$11.000 millones para hacer frente a la creciente demanda del fármaco contra la obesidad Wegovy y el medicamento inyectable para la diabetes Ozempic.

Novo comprará las plantas de llenado y acabado a su principal accionista, Novo Holdings A/S, que el lunes acordó comprar al propietario de los activos, Catalent Inc. en un acuerdo con un valor empresarial de US$16.500 millones.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

Las acciones de Catalent treparon cerca de un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Novo, que se han disparado junto con la demanda de sus medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, subieron hasta un 2,6% tras conocerse la noticia.

Novo Nordisk se encuentra bajo presión para aumentar el suministro de Wegovy, ya que enfrenta la intensa competencia de la recientemente aprobada inyección Zepbound, de Eli Lilly & Co., que se prevé que se convierta en el fármaco más vendido de la historia. El tratamiento provoca una pérdida de peso potencial mayor que todo lo que Novo ha sacado al mercado hasta la fecha.

La adquisición de las fábricas no es una solución inmediata a los problemas de producción de Novo. Aumentará gradualmente su capacidad de fabricación a partir de 2026, explicó una portavoz. Aunque la farmacéutica danesa se ha beneficiado de la nueva clase de medicamentos contra la obesidad que ayudó a desarrollar, la producción ha sido un problema constante.

La operación de Catalent cuenta con el respaldo del inversionista activista Elliott Investment Management, que tiene una participación en la empresa estadounidense. El acuerdo tiene un valor de US$63,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 16,5% respecto al cierre del viernes de Catalent, según un comunicado.

Las fábricas que comprará Novo Nordisk están ubicadas en Indiana, Italia y Bélgica.

“Nos permitirá atender en el futuro a un número significativamente mayor de personas que viven con diabetes y obesidad”, declaró en un el comunicado el director ejecutivo de Novo, Lars Fruergaard Jorgensen.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Novo Seals $11 Billion Catalent Deal to Lift Wegovy Output (2)

--Con la colaboración de Shelly Banjo.

(Corrige para aclarar en primer párrafo tipo de medicamento)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.