Netanyahu apunta que el Ejército israelí ha destruido el 75 por ciento de los batallones de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aseverado este lunes que, en el marco de sus operacones en la Franja de Gaza, el Ejército ha logrado destruir a cerca del 75 por ciento de los batallones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) presentes en el enclave palestino. De acuerdo con el primer ministro, las tropas israelíes han logrado desarticular 18 de los 24 batallones de Hamás que operaban en la Franja de Gaza, y se afana en eliminar a tantos milicianos como le sea posible. Además, Israel está "destruyendo" la vasta red de túneles que la milicia tiene en el subsuelo. Durante una visita a Latrún, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, Netanyahu ha aprovechado para reunirse con algunos militares en la zona y recalcar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no tienen otro objetivo más que la "victoria total" contra la milicia palestina, recoge 'The Times of Israel'. "Estamos en el camino de la victoria total (...) y quiero decirles que estamos comprometidos y no renunciaremos a ello. No pondremos fin a la guerra sin lograr este objetivo de victoria total, que restablecerá la seguridad tanto en el sur como en el norte", ha aseverado el primer ministro. Aunque Netanyahu no ha específicado a qué se refiere con la victoria total, ya en anteriores ocasiones ha incidido en que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza deben culminar con el regreso de los rehenes y con garantías para la seguridad de la población que habita en el sur del país. En este sentido, sí ha especificado que si no se logra alcanzar los objetivos fijados, la población del sur --evacuada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre-- no podrá regresar a sus hogares; mientras que otra masacre será "solo una cuestión de tiempo". Además, ha alertado de que el partido-milicia chií libanés Hezbolá y otros grupos de "trastornarán" la región. Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques sin precedentes contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel puso rápidamente en marcha una campaña militar en la Franja de Gaza que se cobra ya cerca de 27.500 palestinos.