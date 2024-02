Marta García bate el récord de España en los 3.000 metros en pista cubierta en Boston

La atleta española Marta García batió este domingo el récord de España de los 3.000 metros en pista cubierta (short track), tras hacerlo en 8 minutos, 38 segundos y 34 milésimas en el New Balance Indoor Grand Prix de Boston (EEUU), rompiendo la marca vigente desde 2001. La leonesa realizó un fin de semana de ensueño, tras superar a Carmela Cardama en los 5.000 metros (14:46.37) y batir también el récord español en los 2.000 metros en la misma disciplina (5:44.22). Las gestas de los 3.000 y 2.000 metros superaron el récord establecido por Marta Domínguez, que logró mantener las mejores marcas españolas casi 25 años. La palentina, de 26 años, logró en Boston un tiempo de 8:38.34 para batir el anterior récord (8:40.98) del 10 de marzo de 2001. García acabó novena en la carrera que venció la australiana Jessica Hull en el Grand Prix New Balance de Boston, dentro del circuito oro de World Athletics de pista cubierta. La atleta española se mostró "muy contenta y con muchas ganas de atacar este récord". "Voy a ver si descanso un poco y me adapto de nuevo al horario español. Nos veremos en el campeonato de España y con suerte en el Meeting de Madrid. Tengo muchas ganas de correr en España y disfrutar de mi familia y de mi gente allí", dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo.